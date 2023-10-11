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【大行報告│659】里昂：香港已處於轉捩點　會展及免稅店成支撐新創建盈利支柱　升目標價5%

股市 17:34 2023/10/11

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【大行報告│659】里昂：香港已處於轉捩點　會展及免稅店成支撐新創建盈利支柱　升目標價5%

香港經濟復甦速度較預期緩慢，但里昂報告認為，香港已處於轉捩點，相信新創建 （00659） 的設施管理部門會成為公司2023至2026財年盈利的推動力，並預期訪港旅客數量將持續復甦，支持其利潤率擴張，加上該行對收費公路業務前景看法樂觀，因此調高新創建目標價5%至10.6元，重申「買入」。

里昂表示，計及削減策略性投資因素，該行調高新創建經常性業務利潤1%，但調低公司2024至2025財年經常性利潤預測9%至11%。該行解釋，雖然已將新創建公路的特許經營權延長13年的因素納入考慮，並提高設施管理部門的利潤率預測，但有關利好因素被建築部門入帳盈利放慢、戰略投資部門盈利預測下跌及人民幣貶值所抵銷。

新創建現價較每股資產淨值折讓約47%

里昂預期，香港業務復甦之路將持續，特別是受惠於開關的會展及免稅店業務，2023財年下半年兩大業務營運盈利約1.52億元，期內內地訪港旅客量只及疫情前37%。

現時新創建股價較每股資產淨值（NAV）折讓約47%，高於歷史平均的40%，預期2025財年股價折讓約43%，故此調升目標價至10.6元。

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編輯：陳韻妍

港股 新創建集團（00659） 個股分析 里昂 大行報告
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