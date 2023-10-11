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中原工商舖：看淡第四季市道　盼救市撤辣措施改善投資氣氛

股樓投資 17:42 2023/10/11

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中港通關後，工商舖市道恢復速度未如預期，第三季僅錄約801宗買賣，為今年單季新低。中原（工商舖）董事總經理潘志明稱，現時息口高企，投資者入市成本因此增加，加上銀行定期存款利率，比物業回報更為吸引，故令買家卻步，又指目前入市多為用家，投資者幾乎絕跡。

他續說，息口持續上升，部分業主旗下物業未能如期還款，致銀主盤數量增多，個別業主為求及時止損，而被迫低價放售物業，拖累工商舖成交出現創新低情況，料第四季情況持續，而商廈市場為三個類別中的「重災區」。不過，他相信政府於新一份《施政報告》撤辣機會相當高，除了利好住宅市場氣氛，更會刺激工商舖買賣。 

商廈市場方面，中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，環球經濟復甦需時，企業對開業擴充仍保持審慎態度，影響寫字樓交投，以港九指標商廈為例，第三季僅錄約6宗買賣，比上季約15宗大幅減少。同時，港九甲廈空置率持續攀升，整體港島區最新記錄為11.94%，比年初升0.98個百分點。租務市道同樣疲弱，第三季錄得約1,336宗成交個案，按季跌約11%。   

陳雁樓表示，目前經濟市道疲弱，加上有不少新供應，出現供過於求，令寫字樓空置率持續上升，終致租賣價回落。此外，息口不斷上升、股市走勢不如理想、政府推出的措施未見顯著成效等因素，亦令企業放緩入市決策，故相信第四季商廈市道不會明顯好轉，料樓價最多再跌5%，而租金亦難反彈，料窄幅上落、下調約5%。 

商舖市場情況較好，多區商舖空置率亦見改善，但租賣未見大幅反彈。中原（工商舖）商舖部董事黃偉基說，市民及訪港旅客消費模式均較疫情前改變，影響商舖市場。雖然今年第三季市況未如理想，但市場屢錄逾億元的大手買賣。他續說，聖誕新年假期帶動有限，料核心區租金表現平穩，而民生區則受北上消費拖累，租金有機會再下調約一至兩成。至於買賣市場仍需時間復甦，料第四季商舖買賣價進一步下調約10%至20%。 

工廈市道同樣疫弱，除了受大市氣氛影響，季內受觀塘駱駝漆大廈用途違規一事亦令交投氣氛轉差。中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，雖然工廈買賣數據表現失色，但季內不乏名人入市，又指第四季屬傳統企業洽租旺季，料租務宗數會升至約1,300宗，但租金預計跟隨大市回落約5%。至於買賣方面，因目前不少用家及投資者積極在市場尋找叫價較低的筍盤，預料短期內相繼入市。 

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撰文 : 黃卓賢

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