【以巴戰爭】美神秘男傳購250張機票 助以預備役士兵回國

以色列下令徵召預備役士兵，參與對巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的戰爭。美國紐約機場據報出現神秘男子，為準備回國參戰的預備役士兵購買250張機票。

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以色列媒體《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）總編輯Avi Meyer發文，指紐約甘迺迪國際機場（JFK Airport）周一（9日）出現一名神秘猶太男子，在以色列航空（El Al）、櫃枱前，為預備役士兵購買機票。

Meyer指士兵只需出示以色列國防軍的徵召通知，神秘男子便會為機票付款。航空公司職員透露，男子共購買250張機票。

根據El Al透露，由美國飛往以色列的機票價格為900美元，神秘男子估計最少支付22.5萬美元（約175.9萬港元）。

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El Al發言人Ofri Rimoni表示，不少熱心人士支持預備役士兵，紛紛向機場內的航空公司職員查詢如何提供協助。Rimoni指一名哈雷迪猶太教（Haredi Judaism）付款，為士兵支付運送軍事裝備的費用。

網路流傳哈雷迪猶太教男子支付50萬美元（約391萬港元），但航空公司否認。Rimoni稱不具備合法權力為預備役士兵接受捐款，承認大批民眾查詢如何為士兵購買機票。

多數航空公司在以巴戰爭爆發後取消前往以色列航班，但El Al在內等以色列航空公司加開班次，接送預備役士兵回機。El Al未為士兵提供免費機票，但強調努力提供可負擔價格機票。

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責任編輯：吳漢培