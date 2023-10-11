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【以巴戰爭】美擬加派1艘航母赴中東 福特號抵東地中海

環球政治 17:19 2023/10/11

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美軍第三代核子動力航母福特號（USS Gerald R. Ford）及打擊群周二（10日）抵達東地中海，支援以色列抗衡巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）。美媒指美國擬加派航母艾森豪威爾號（USS Dwight D. Eisenhower），料本周出發。

【以巴戰爭】美BLM分部稱不譴責反抗 伊朗讚巴勒斯坦年輕人 【下一頁】

《華爾街日報》周二引述美國國防部官員消息指，美方數月前就部署讓艾森豪威爾號於本周駛往中東，現時預計艾森豪威爾號約兩周後抵達中東。

五角大樓發言人麥加里（Bryon McGarry）同日發聲明指，防長奧斯汀（Lloyd Austin）會繼續審查兩艘艦艇的部署計劃，考慮跨戰區海上能力的適當平衡，以支持國家安全優先事項。

據悉，國防部正考慮兩個方案。方案一為艾森豪威爾號抵達後接替福特號，方案二則讓兩艘航母都逗留在中東，美方暫未作出正式決定。

【以巴戰爭】以軍控哈馬斯屠殺40嬰孩 部分遭斬首 【下一頁】

美方在同一地區部署兩艘航母，再配有巡洋艦、驅逐艦和戰機作為打擊群的一部分的話，將向哈馬斯表明美軍支持以色列。

美軍對上一次在中東部署兩艘航母是於2020年，伊拉克塔吉營遭火箭襲擊，導致兩名美軍及一名英軍喪生。

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責任編輯：鄭錦玲

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