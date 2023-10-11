【大行看法】滙豐研究：港企未來數月面臨更高發債成本　邊隻地產股最受加息影響？

滙豐環球研究最新報告指出，隨着港元拆息（HIBOR）和離岸人民幣拆息處於今年高位，香港企業鎖定低成本固定利率債券融資的發行窗口現已關閉，未來數月將面臨更高的發債成本。

報告指出，由於美國國債孳息率不斷攀升，今年以來香港企業（不包括政府機構）一直迴避發行美元債，一家綜合企業、香港置地分別於4月和8月發行美元債籌集了25億美元和4億美元。

港元債發行較美元債發行活躍

而企業於2月、4月和5月的港元債發行相對活躍，於1月、5月、6月和7月的離岸人民幣債發行也相對活躍。今年以來，企業於港元債和離岸人民幣債分別籌集了140億港元（18億美元）及150億元人民幣（21億美元）。

該行認為，由於港元和離岸人民幣拆息處於今年以來的高位，香港企業鎖定低成本的固定利率港元債（3-5%）和離岸人民幣債券（2.5-3.5%）的發行窗口基本關閉，未來幾個月將無可避免面臨更高的債務融資成本。

該行比較了9家香港企業發債常客的債務組合，其中九龍倉置業 （01997） 的有效借貸成本增幅最大（從2021年的1.4%升至今年上半年的4.7%）；恒基地產 （00012） 和新鴻基地產 （00016） 受到升息的影響最大，因其七成或以上的借款是浮動利率。公用股中華煤氣 （00003） 、港鐵 （00066） 因逾三分之二的債務為固定利率，故受加息影響較小。

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編輯：胡學能