【基本法】教師基本法測試周五起接受報名 12月3日舉行

香港教育局宣布，2023至24學年的第二輪《基本法及香港國安法》測試將於12月3日舉行。報名將於本月13日至26日間接受申請，由於名額有限，將採取先到先得的原則。

是次測試的對象是擁有學士學位，並計劃在2023至24學年或2024至25學年獲得學士學位，並有意投身中小學或幼稚園教師職位的人士。已經參加過測試並且通過的考生將不被允許再次參加。從本學年開始，所有公立學校、直接資助學校和幼稚園教育計劃下的幼稚園都要求新聘教師在測試中取得及格成績，才能被考慮聘用。這一要求適用於教師職系的所有職級，包括校長。

關於第三至第五輪測試的安排，將在明年的4月、6月和7月公布。

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責任編輯：陳玉蓮