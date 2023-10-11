富達國際：日本經濟復甦非短期 仍處早期階段

日本市場今年良好的表現引起眾多投資者關注。富達國際日本投資主管鹿島美由紀接受《智富雜誌》訪問時表示，鹿島強調，日本經濟復甦不僅是短期反彈，而更反映出結構性和可持續的變化。

日本顯著復甦

鹿島指出，日本的經濟復甦歷時十年。在經歷了二十年的停滯之後，日本取得了重大進展，這要歸功於貨幣和財政政策的綜合支持，以及安倍經濟學的問世。鹿島說：「我們制定了大膽的GDP增長目標，最近的數據顯示，日本經濟有望在未來幾年實現600萬億日圓的目標。」這表明，日本經濟復甦和結構性變化仍處於初期階段。

通縮結束及治理改革

促成日本經濟復甦的一個重要因素是通縮的結束。鹿島指，這個轉變鼓勵企業採取更積極的定價方式。隨着日本企業努力擴大利潤空間，温和通脹的新時代帶來了投資機會。「我們看到，利潤率擴大推動了今年成功提價的一些公司股價上升，但如果這種再通脹趨勢變得可持續，會有更多公司跟進。」

今年日本股票市場表現出色，鹿島認為，這與東京證券交易所主導的治理改革密切相關，推動法律修訂，以及公司治理和管理規範出台，「最終，這將決定公司如何營運和規劃未來，從而對盈利能力產生影響，並反映在股票價格上。」

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值得關注的行業

當被問及日本市場值得關注的行業時，鹿島指，日本有很多有趣的板塊，建議留意國內主題。隨經濟轉型，2023年商品和服務的價格將普遍上漲。此外，工人對加薪的需求也在上升，如果這種需求能夠持續，將促進消費和物價的進一步上漲，「工資上漲對消費增長至關重要。」

她又指，富達9月份的分析師調查顯示，日本企業預計勞動力成本將持續上升。這些預期增長的幅度將是值得關注的關鍵因素。

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