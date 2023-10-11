AMD將收購AI軟件初創 交易條款未披露

AMD周二（10日）宣布，計劃收購人工智能（AI）初創公司Nod.ai，以加強其軟件能力（尤其是在AI晶片領域）。

此舉是為了應對與晶片製造行業的主要競爭對手Nvidia（NVDA）的競爭，後者憑借其軟件和開發者生態系統在AI晶片技術領域表現出色。

Nod.ai主要服務於大型數據中心營運商。由於收購可讓AMD更容易地部署針對晶片優化的AI模型，因此符合AMD的戰略。

交易條款尚未披露，而Nod.ai此前已籌集了約3,650萬美元的資金。

今年早些時候，AMD成立了一個AI小組，將併入收購的Nod.ai，該小組擁有約1,500名工程師，主要集中在軟件領域。AMD計劃在今年再招聘300人，並在2024年進一步擴大該團隊。

此次收購是AMD近期的第二次收購，他們仍對未來的收購持開放態度，以增強其產品組合。

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