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【機迷熱話】PS5新設計　體積減30%　售3,519港元起

科技 16:53 2023/10/11

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被視為消費旺季的聖誕節，向來亦是遊戲商的銷售高峰期。隨著假期的臨近，Sony在10日宣布，推出新PS5機型，並採用全新的外形尺寸，提供了更強的靈活性。

【機迷熱話】PS4、PS5支援Sony影視服務　直接睇2,000部電影

新款PS5將一如以往設有超高清藍光光碟機的標準版，和數位版。據Sony官方稱，與之前的型號相比，全新設計的PS5體積減少30%以上，重量則分別減少18%和24%。而以往一體成型的外殼，亦被拆成4塊組件，就連底座設計也有所變化，採用環形鏤空設計。

防數位版買家後悔　特設附加組件

除了推出纖細版PS5外，Sony還展示了數位版PS5的超高清藍光光碟機附加組件，讓購買數位版PS5的玩家，可以在日後透過購買附加組件暢遊光碟版遊戲。惟該附加組件僅與兼容新款的PS5數位版。

新PS5將於今年11月開始，在美國部分零售商和Sony PlayStation Direct網站上發售。標準版PS5售價為499.99美元（約3,910港元），數位版則售449.99美元（約3,519港元）。而專為新款PS5數位版而設的超高清藍光光碟機附加組件，則售79.99美元（約626港元）。其他地區則會在其後幾個月內陸續推出，香港地區的實際價錢則有待Sony香港公布。

新設計下月美國登場　舊款「冇得留底」

值得留意的是，Sony已表明，一旦目前PS5型號的庫存售罄，新款PS5將成為「唯一可購買的型號」。有意入手PS5但心繫舊款設計的機迷，記得把握最後機會了。

【機迷熱話】PS5推紅藍銀三款新色外殼　10月預購最遲明年出貨

【機迷熱話】任天堂展示新一代Switch主機　支援即時光線追蹤技術

責任編輯：殷凱怡

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