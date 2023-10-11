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【新股IPO】邁越科技2501首日掛牌升38% 收市報1.63元 一手帳面賺900元

股樓投資 16:49 2023/10/11

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內地綜合IT解決方案服務提供商邁越科技（02501）首日掛牌，開市報1.23元，較招股價1.18元升4.2%，全日高見1.69元，低見1.09元，成交5,152萬股，涉資6,703萬元；以每手2000股計，一手帳面賺900元。
 

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

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【iM人物專訪】若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

邁越科技是次來港上市共發售1.25億股，其中10%公開發售獲近1.5倍超購，人人有份，並以招股價中間位1.18元定價，其招股價範圍介乎1.05至1.4元，集資淨額約9090萬元。

　　

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁

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集資所得，主要作為公司擴展策略的一部分用於撥支新項目資本需求和現金流；設立和強化研發中心與招募更多研發人員；升級公司IT基礎設施，以及優化資本結構和通過償還公司部分銀行借款改善流動資金狀況等。華富建業企業融資為上市獨家保薦人。

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記者：張以正

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