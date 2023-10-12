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【裝修攻略@iM網欄】養兵千日之屋企有用嘅工具

名人薈萃 17:41 2023/10/12

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有冇諗過屋企其實都暗藏好多好好用嘅小工具？修佬時常都會購入平價、慳位、能長期儲存，而且有需要時又十分好用嘅物料同工具。正所謂「養兵千日，用在一時」，這啲小物就像螺絲批一樣，喺你需要用到佢時，它的價值會大幅度倍增。以下隨手列出十項：

鋼膠──廿蚊枝，可以儲存好多年，功能強勁，冇乜代替品

刀片夾──幾蚊個，在清潔膠紙漬時是不可或缺的好幫手

環氧樹脂──淘番黎幾十蚊，又係可以用好耐，是用來保存或填充東西的好幫手

砂紙──用途多，價錢便宜($8/張)，又不會變壞，存放家中有備無患

工作手套──搬重野、執玻璃碎，又或者扭開滑手樽蓋等等都好有用，$30一對

火槍和辣鍚──呢個需要多些技巧，但又係幾十蚊可以用多年，有時玩具壞左可以自行修補

熱縮通──配合風筒便可使用，修補電線非常有用

各類鉗子──尖咀鉗、老虎鉗，唔用時覺得佢地係同一樣野，用時就會發覺唔同鉗既功能係不可替代的

六角匙及套管組合──大部分傢俬組裝後都會丟棄，但日後維護需要用到，買一套整整齊齊十分好用

各級電批和各種批咀──參加裝修學院家居維修DIY班，你會學會佢地既眾多用法，買一把趁手的入門/中級電批，一定不會後悔，更多只會因為佢既實用性而越買越多

 

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

漫畫 : 修佬 ＠裝修佬

欄名 : 裝修攻略

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