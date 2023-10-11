荃灣麗城花園三房套792萬沽　2020年買入　帳面蝕近150萬

部分業主有感樓市前景未明，不惜蝕讓離場。美聯物業李杏儀說，荃灣麗城花園3期6座高層C室，實用面積742平方呎，三房套連儲物室間隔，日前以792萬元易手，實用呎價約10,674元，原業主持貨3年，帳面蝕146萬元。

李杏儀透露，據悉單位最先以850萬元放售，放盤多時終獲區內首置客洽購，由於鍾情單位曾花費近百萬裝修，故決定購入上址。

資料顯示，原業主於2020年以約938萬元購入該單位，持貨3年，現帳面蝕146萬元。

延伸閲讀：【多相】逾6000呎豪華新盤示範屋陪你睇 古洞華第準備招標推售【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

同場加映 【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機