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荃灣麗城花園三房套792萬沽　2020年買入　帳面蝕近150萬

股樓投資 16:34 2023/10/11

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部分業主有感樓市前景未明，不惜蝕讓離場。美聯物業李杏儀說，荃灣麗城花園3期6座高層C室，實用面積742平方呎，三房套連儲物室間隔，日前以792萬元易手，實用呎價約10,674元，原業主持貨3年，帳面蝕146萬元。

李杏儀透露，據悉單位最先以850萬元放售，放盤多時終獲區內首置客洽購，由於鍾情單位曾花費近百萬裝修，故決定購入上址。

資料顯示，原業主於2020年以約938萬元購入該單位，持貨3年，現帳面蝕146萬元。

延伸閲讀：【多相】逾6000呎豪華新盤示範屋陪你睇 古洞華第準備招標推售【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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