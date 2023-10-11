【新股IPO】兩新股暗盤報捷　綠源升4%、每手帳面賺140元　十月稻田升2%

▲ 兩新股暗盤報捷

兩隻新股周四（12日）上市，今日暗盤先報捷，綠源集團 （02451） 報7.65元，較招股價高3.8%，每手帳面賺140元；另一隻新股內地中高端糧食品牌十月稻田 （09676） 在輝立暗盤交易報15.66元，較招股價高1.9%，每手帳面賺84元。

綠源集團於香港公開發售部分共錄得5104人認購，超額認購6.7倍，國際發售部分獲輕微超額認購，超購0.1倍。綠源集團集資淨額近7.1億元，一手500股，中籤率80.03%，認購4手穩中1手。

綠源集團控股 暗盤報價 較招股價高/低 輝立暗盤交易 7.65元 +3.8% 富途暗盤交易 7.78元 +5.6% 耀才暗盤交易 7.48元 +1.5%

另一隻新股，十月稻田於香港公開發售分共錄得1154人認購，超額認購0.3倍，國際發售部分超購近0.3倍。該股以接近上限範圍的每股15.36元定價，集資淨額7.2億元，一手300股，中籤率100%。

十月稻田 暗盤報價 較招股價高/低 輝立暗盤交易 15.64元 +1.9% 富途暗盤交易 15.54元 +1.2% 耀才暗盤交易 15.4元 +0.26%

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