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【新股IPO】兩新股暗盤報捷　綠源升4%、每手帳面賺140元　十月稻田升2%

新股IPO 16:36 2023/10/11

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兩新股暗盤報捷

兩隻新股周四（12日）上市，今日暗盤先報捷，綠源集團 （02451） 報7.65元，較招股價高3.8%，每手帳面賺140元；另一隻新股內地中高端糧食品牌十月稻田 （09676） 在輝立暗盤交易報15.66元，較招股價高1.9%，每手帳面賺84元。

綠源集團於香港公開發售部分共錄得5104人認購，超額認購6.7倍，國際發售部分獲輕微超額認購，超購0.1倍。綠源集團集資淨額近7.1億元，一手500股，中籤率80.03%，認購4手穩中1手。

綠源集團控股暗盤報價較招股價高/低
輝立暗盤交易7.65元+3.8%
富途暗盤交易7.78元+5.6%
耀才暗盤交易7.48元+1.5%

綠源2451以7.37元定價　超額認購6.7倍，可見【下一頁

另一隻新股，十月稻田於香港公開發售分共錄得1154人認購，超額認購0.3倍，國際發售部分超購近0.3倍。該股以接近上限範圍的每股15.36元定價，集資淨額7.2億元，一手300股，中籤率100%。

十月稻田暗盤報價較招股價高/低
輝立暗盤交易15.64元+1.9%
富途暗盤交易15.54元+1.2%
耀才暗盤交易15.4元+0.26%

十月稻田9676以15.8元定價，超額認購0.3倍，可見【下一頁

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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