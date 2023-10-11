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【新股IPO】兩新股暗盤報捷 綠源升4%、每手帳面賺140元 十月稻田升2%
新股IPO 16:36 2023/10/11
兩隻新股周四（12日）上市，今日暗盤先報捷，綠源集團 （02451） 報7.65元，較招股價高3.8%，每手帳面賺140元；另一隻新股內地中高端糧食品牌十月稻田 （09676） 在輝立暗盤交易報15.66元，較招股價高1.9%，每手帳面賺84元。
綠源集團於香港公開發售部分共錄得5104人認購，超額認購6.7倍，國際發售部分獲輕微超額認購，超購0.1倍。綠源集團集資淨額近7.1億元，一手500股，中籤率80.03%，認購4手穩中1手。
|綠源集團控股
|暗盤報價
|較招股價高/低
|輝立暗盤交易
|7.65元
|+3.8%
|富途暗盤交易
|7.78元
|+5.6%
|耀才暗盤交易
|7.48元
|+1.5%
綠源2451以7.37元定價 超額認購6.7倍，可見【下一頁】
另一隻新股，十月稻田於香港公開發售分共錄得1154人認購，超額認購0.3倍，國際發售部分超購近0.3倍。該股以接近上限範圍的每股15.36元定價，集資淨額7.2億元，一手300股，中籤率100%。
|十月稻田
|暗盤報價
|較招股價高/低
|輝立暗盤交易
|15.64元
|+1.9%
|富途暗盤交易
|15.54元
|+1.2%
|耀才暗盤交易
|15.4元
|+0.26%
十月稻田9676以15.8元定價，超額認購0.3倍，可見【下一頁】
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