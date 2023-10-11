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【以巴戰爭】美BLM分部稱不譴責反抗 伊朗讚巴勒斯坦年輕人

環球社會熱點 16:12 2023/10/11

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美國多個「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，BLM）的區域分部先後發文，表明支持巴勒斯坦人的反抗舉動，更稱「不應譴責反抗」。伊朗至高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）稱讚，巴勒斯坦年輕人夠智慧取得成功。

【以巴戰爭】以軍控哈馬斯屠殺40嬰孩 部分遭斬首 【下一頁】

激進武裝組織哈馬斯（Hamas）近日突襲以色列後，BLM的芝加哥分部周二（10日）發出傘兵加巴勒斯坦旗幟的圖片，配以「我與巴勒斯坦同在」（I Stand with Palestine），明顯支持周末的襲擊。

BLM洛杉磯分部同樣發文支持巴勒斯坦，稱反抗不應遭到譴責，應該理解為絕望下的自衛行動。洛杉磯分部指非裔美國人了解遭到監視﹑非人性化對待﹑房屋被搶及家庭被迫分離的感受，稱他們曾經的反抗亦被稱為恐怖主義。

華盛頓分部未有譴責哈馬斯針對猶太平民的暴行，稱以方的回應是針對巴勒斯坦民眾的持續戰爭，而非把矛頭對準哈馬斯。

【以巴戰爭】歐盟去信馬斯克 警告X散播假消息 【下一頁】

伊朗媒體周二報稱，哈梅內伊指以色列今次在軍事及情報均遭受不能修復無可挽救失敗。他形容襲擊效果如地震，即使西方幫助亦無力修復對以色列政權及統治架構的衝擊。

哈梅內伊亦大讚襲擊策劃者及巴勒斯坦年輕人，直指攻擊成功可以歸功後者。哈梅內伊指襲擊成因源於以色列政府持續殘暴對待巴勒斯坦群眾，斥責以國不可能以被害者身份及謊言掩飾對加沙（Gaza）民眾的暴行。

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責任編輯：吳漢培

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