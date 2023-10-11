▲ 富途毛君豪：內地已開始部署6G 由中國移動可吼63港元買入

科技的進步從未停止過，每10年都有新一代的移動通信產生。在2020年前後迎來5G商業化，中國移動 （00941） 作為全球領先的營運商，早於2020年開始主導下一代移動網路（NGMN）聯盟6G項目。NGMN的願景是於行業內提供重大影響力，包括可持續綠色網絡發展及6G的相關研究，並最終為消費者提供低價且高質的移動通信服務，預計6G時代將會在2030年左右啓動。據Market Research Future市場研究機構預計，2040年全球6G市場規模超過3400億美元，其間年複合增長率將高達58%。

中國移動對元宇宙項目充滿野心。今年6月，集團於在上海世界移動通信大會上宣佈攜手芒果TV、科大訊飛、小米集團 （01810） 等首批24 家生態合作伙伴打造內地首個網絡生態元宇宙聯盟。今年8月聯合杭州亞組委發佈亞運元宇宙平台，推出內地首個大型國際綜合體育賽事元宇宙。咪咕文化科技，作為中國移動的全資子公司，全程直播或轉播各大體育賽事，亦打造音樂、視頻、閱讀、雲遊戲﹑智能座艙等領域業務，其中車載元宇宙智能座艙為新成長業務，已覆蓋包括吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 、小鵬 （09868） 、問界等30多個汽車品牌，提供全方位車娛體驗。

中國移動也對環保作出了不少貢獻。在杭州亞運會上，集團規模部署首批RedCap視聯網應用，依托RedCap低成本、低功耗、大容量、易部署等優勢，在亞運場館、亞運村、西湖景區等多場景實現「綠色輕量」的安全監管，實踐「綠色亞運」新理念。

中國將成爲6G技術的早期採用者，6G研發的國際影響力於現階段已初步顯現。目前中國移動承擔科技部「國家重點專項」6G課題共十項，累計申請專利共500餘項。技術走勢方面，股價由今年年初40多港元開始展開穩定升浪，一直保持強勢，現價股息相對也有6厘多年息。筆者建議可吼股價回落至20天線63港元買入，目標價看2015年年中高位84元，跌穿55港元止蝕。

【關於作者】毛君豪現為富途高級分析師，為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。毛君豪於英國諾丁咸大學畢業， 擁有金融碩士學位，超過12年金融行業及投資經驗，擅長香港及美國的新經濟版塊，風格主要為穩守突擊型。