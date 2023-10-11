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【大行報告】花旗：料淨利息收入增長帶動利潤 上調中銀香港目標價至27.8元

股樓投資 17:19 2023/10/11

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花旗表示，中銀香港（02388）將於10月底公佈第三季營運數據，預測在淨利息收入年增21%的帶動下，營運利潤將達到110億元，按季成長2%，與去年同期比較則成長3%。該行予其「買入」評級，並將目標價由27.3元上調至27.8元。中銀香港周三（11日）股價收報21.6元，按日持平。

 

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該行估計，第三季平均一個月HIBOR及LIBOR分別按季增長82個基點及32個基點，將令中銀香港期內淨息差進一步擴張，而手續費收入則預期因市況影響而維持疲軟。

 

另外預期受到內房業信貸事件影響，料行料公司第三季信貸成本可能上升至約30個基點，並相應將中銀香港2023年每股盈測下調1%;而基於淨利息收入前景向好及AT1債券贖回的影響，則將2024及2025年預測上調3%。

 

 

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該行又重申，中銀香港仍為香港本地銀行中的首選，展望第四季則預期融資成本潛在上升或限制淨息差進一步擴張空間，全年信貸成本或同比升9個基點至23個基點，至明年才回落至約16個基點的正常水準。

 

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記者：鄭昊彤

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