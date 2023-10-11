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【大行報告】料中國茶飲市場龍頭集中度上升 中銀國際首予奈雪的茶「買入」

股樓投資 17:00 2023/10/11

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中銀國際表示，儘管市場成長趨向正常化，但中國茶飲市場的龍頭企業集中度仍將上升，因為龍頭企業在強大的業務知識、加強的後端基礎設施、以及雄厚的現金支持下，更有能力加速增長。該行指奈雪的茶（02150）估值低企，並首予其「買入」評級，予目標價5.3元。奈雪的茶周三（11日）收報3.92元，升1.3%。
 

 

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該行相信，奈雪於一綫城市的自營模式，以及在低綫城市滲透的特許經營模式的雙引擎將支撐其加速網絡擴張，從而在中國茶飲市場獲得市場份額，鞏固其提高盈利的能力。

 

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

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該行又指，基於奈雪的茶具行業領導地位，相信集團持續擴充業務規模、品牌建立及創新產品，將在未來搶佔更多市場份額。該行料集團今年將扭虧，每股盈利達0.067元人民幣，明年及2025年分別達0.249元人民幣及0.459元人民幣，按年分別增274%及84%。

 

 

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記者：鄭昊彤

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中銀 奈雪的茶（02150） 個股分析 大行報告 經濟 目標價 港股

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