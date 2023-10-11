【大行報告】法巴：藥明生物被嚴重低估 合理價為76.8元

法巴表示，藥明生物（02269）被嚴重低估，過去八年的複合年增長率達61.4%，預計未來三年複合年增長率約為29%。旗下201億美元的未來訂單總收入也支持了該行對成長前景預測。該行予其「買入」評級，合理價值為76.8元。藥明生物周三（11日）收報46.95元，升4.9%。

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

該行指出，藥明生物可受惠於轉換成本。由於監管要求，該公司最具粘性的業務是其商業製造服務，儘管臨床階段服務粘性較低，但由於技術轉移困難，轉換成本仍然存在。

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤