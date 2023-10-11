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【大行報告】法巴：藥明生物被嚴重低估 合理價為76.8元

股樓投資 16:36 2023/10/11

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法巴表示，藥明生物（02269）被嚴重低估，過去八年的複合年增長率達61.4%，預計未來三年複合年增長率約為29%。旗下201億美元的未來訂單總收入也支持了該行對成長前景預測。該行予其「買入」評級，合理價值為76.8元。藥明生物周三（11日）收報46.95元，升4.9%。

 

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該行指出，藥明生物可受惠於轉換成本。由於監管要求，該公司最具粘性的業務是其商業製造服務，儘管臨床階段服務粘性較低，但由於技術轉移困難，轉換成本仍然存在。

 

 

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

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記者：鄭昊彤

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