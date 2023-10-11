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【高息股】煤氣承認為顧及發展 沒可能長期派紅股

股樓投資 15:47 2023/10/11

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曾是股民收息愛股之一的中華煤氣（00003）自2020年初派發紅股減半，並於2022年中停送紅股。加上全球進入加息周期，煤氣估值受影響下股價亦出現調整。集團常務董事黃維義接受本地媒體訪問時表示，公司若要發展便要錢，沒有可能長期十送一紅股，因此因應業務發展及市況停止派紅股。黃維義強調，儘管現時集團有別於過往管理層長期做法，但若要支持業務長期持續發展，不能夠只顧長期派紅股，而影響企業發展。至於將來會否復派紅股，則要視乎當時的業務營運情況而定。至3時15分，煤氣報5.59元無起跌。

【內房危機】碧桂園未償還近16億元欠款 建滔預計或錄減值虧損  詳情請看【下一頁

【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

溫股知新
【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

黃維義指出，在推進業務發展時，遇上加息周期，集團會發行綠色債券以獲取較廉宜融資。參考企業在內地的借貸息率約為３厘左右，相對較低下，他們還可以透過和中央企業展開合作項目，有望爭取成本便宜些的資金。煤氣進軍內地建立4,000萬個燃氣客戶群，甚至開發零碳智慧工業園區等服務，以及順帶開發能源服務，便利商戶進行能源管理，帶來新的服務收入商機。長遠而言，集團會在內地聚焦分布式能源去開拓業務。就算內地經濟放緩，他指售氣業務仍然按年增長逾8％，雖然未致如過往動輒增長10％以上，也不見得影響開發新能源項目的步伐。

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撰文 : 李尚毅

香港中華煤氣（00003） 港股

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