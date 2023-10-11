年青夫婦擱置買樓計劃　繼續租屋　每月1.1萬租大興花園兩房　

中原地產陳家富表示，現時樓市充斥不明朗因素，買家入市信心不足，轉買為租個案持續上升，推動租務持續暢旺。分行新近促成屯門大興花園2期3座高層F室租賃成交，實用面積447平方呎，兩房間隔，月租叫價1.15萬元，附簡單裝修，最近獲區內租客議價500元，以1.1萬元承租，折合實用呎租24.6元。

陳家富指，新租客為一對年青夫婦，原計劃舊租約完結便買樓，但遇上跌市，息口前景亦未明，不敢入市，所以繼續租樓，見屋苑位置方便，租金合理，馬上承租。而業主於2006年4月以100萬元購入，現可享約13.2厘租金回報。

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