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【以巴戰爭】以軍控哈馬斯屠殺40嬰孩 部分遭斬首

環球政治 15:15 2023/10/11

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以色列遭巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）入侵，以媒指以色列國防軍（IDF）周末於邊境一處定居點發現大量嬰孩遺體，指控哈馬斯屠殺最少40名嬰孩，其中部分嬰孩更遭人斬首。

【以巴戰爭】歐盟去信馬斯克 警告X散播假消息 【下一頁】

以色列媒體i24News報道，涉事定居點Kfar Aza為哈馬斯上周六（7日）入侵以色列後，首批襲擊的地區。

士兵搬運受害者屍體時，發現最少40具嬰孩遺體。部分嬰孩遭人斬首，他們的遺體躺在房間內，身上布滿彈痕。

i24News引述IDF少將Itai指控，有恐怖分子當著父母的面前殺害嬰孩，並砍下平民的頭顱，形容這是一場屠殺（massacre）。

據悉，事發時約有70名哈馬斯武裝分子，攜帶槍支、手榴彈和刀具施襲。

【以巴戰爭】姬嘉鐸力撐祖國以色列 曾服役或被徵召入伍 【下一頁】

以色列截至當地周二（10日）晚，約有1,100人死亡及超過2,000人受傷。以軍向加沙地區的巴勒斯坦平民發動空襲作報復，當地最少有830人死亡，包括數百名幼兒。

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責任編輯：鄭錦玲

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