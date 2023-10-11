【以巴戰爭】以色列創科之路受阻？　分析師：以巴戰爭削弱外資流入

以色列與巴勒斯坦近日戰火再現，除了戰爭所引發的綁架及屠殺事件，備受國際人民關注外，一向被視為「創業之國」的以色列，其創科發展將如何受兩國衝突所影響，亦是一眾投資者和業界關注的重點之一。有分析師指，雖然經濟不穩加上戰事或影響外資信心，但料以色列的科技業將迎來反彈局面。

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據外媒《路透社》報道，以色列有14%的勞動力，及近五分之一的經濟產出均是依賴該國的科技產業，是世界上最具創新性的高科技經濟體之一。隨著全球經濟不穩，IVC研究中心和LeumiTech的數據顯示，以色列高科技公司今年上半年融資額下降了70%，至第三季該國的融資額才漸漸穩定在較上一季下降14%的水平，可見當地的科技產業正處於復甦狀況。

事實上，以色列一直被譽為「創業之國」，連馬雲也曾認定它是中美以外，最具實力的國家之一。據另一外媒《彭博社》報道，有逾100間以色列註冊公司在美國交易所上市，其中包括網路安全公司Check Point、芯片供應商Nova都是海外投資者的「投資心水」。

戰事阻產業交流 惟不減投資者信心

然而突如其來的戰事，或再次衝擊當地的科技產業。以色列最大的創投公司之一OurCrowd行政總裁Jon Medved表示：「未來幾個月海外投資將放緩，尤其是在兩國衝突仍在持續的情況下，這不是一個特別容易獲得投資的時期。」加上飛往以色列的航班相繼被取消，亦有礙以色列與海外人士在科技產業上的交流和爭取投資。

協助以色列對外發展創科事業的非牟利機構Startup Nation Central，其行政總裁兼前風險投資專家Avi Hasson亦表示，當以色列身處戰爭之中，「很難想像會發生重大交易」。但以色列長久以來大大小小的衝突不斷，科技產業能夠在衝突期間發揮作用且逐步復甦，證明當地創科產業的實力，也贏得了投資者的信心。

他又認為：「投資者不會這麼快對以色列失去信心。」並預計當地的創科產業將像該國應對過去與巴勒斯坦和真主黨武裝分子的衝突，一樣迎來反彈局面。

在地員工服役 帶動科企請人

此外，《路透社》報道又提到，由於受以色列大部分地區都遭到攻擊的影響，當局徵召30萬名預備役軍人，當中有許多都是科企員工。在以色列和紐約有30名員工的雲端安全科技公司Gem Security，其聯合創辦人兼行政總裁Arie Zilberstein證實，部分以色列員工需服預備役。而在衝突爆發時，該企亦正在擴大團隊規模，強調戰事不會改變他們將技術發展的業務留在以色列。

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責任編輯：殷凱怡

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