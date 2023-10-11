移民業主授權親友代售　美孚新邨三房戶減價一成　以675萬售

美聯物業王俊康表示，美孚新邨錄「移民盤」之買賣個案，獲授權由親友減價出售，三房套單位成交價675萬元。

上述成交單位為美孚新邨5期蘭秀道16號低層A室，實用面積654呎，屬3房1套間隔，內櫳企理，原放盤叫價750萬元，因業主移民，授權親友減價出售，終降至675萬元成交，減幅1成，折合實用呎價約10,321元。

據了解，原業主於2011年7月以493萬元購得，是次轉手帳面獲利182萬，升值37%。

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