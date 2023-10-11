【以巴戰爭】歐盟去信馬斯克 警告X散播假消息

以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）爆發戰爭後，社交平台X（前稱Twitter）流傳不少假消息。歐盟向X擁有人﹑美國富豪馬斯克（Elon Musk）發出警告信，要求處理平台的假消息。

【以巴戰爭】姬嘉鐸力撐祖國以色列 曾服役或被徵召入伍 【下一頁】

歐盟產業政策執行委員布萊頓（Thierry Breton）促請馬斯克，按要求在24小時內確保與歐洲刑警組織及其他歐盟執法機構聯絡，作出迅速﹑精確及完整的回應。

周二（10日）發出的歐盟警告信中要求，馬斯克需要針對X上流傳的假消息引發潛在公眾安全及公民話語風險採取合適及有效緩和措施。

布萊頓指出，哈馬斯恐怖襲擊以色列後，歐盟察覺X被用以傳播非法內容及假消息。他稱大眾媒體及公民社會組織廣泛舉報，X上流傳的舊照及偽裝成武裝衝突或軍事行動的遊戲畫面遭人歪曲，並在歐盟地區散播。

【以巴戰爭】以女安全官率社區抗哈馬斯入侵 擊斃25武裝分子 【下一頁】

布萊頓提醒馬斯克，歐盟數碼服務法（Digital Services Act）對內容限制有明確責任。如果X未能遵守歐盟要求，將面臨平台收入6%作為罰款的懲處，或是歐盟全面封鎖X。

馬斯克在X發文回應布萊頓，要求列出歐盟指控X違反的規條，讓公眾評鑑。布萊頓則引用數碼服務法回應，要求平台按法規規管自身內容。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培