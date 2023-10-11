【私有化】IMAX中國私有化失敗 贊成票少於75% 股價曾大跌逾12%後收窄

IMAX中國（01970）公布，私有化計劃的決議案在法院會議上獲無利害關係股東批准，最終被否決。根據收購守則規則31.1，未來12個月也不能重提私有化計劃。

IMAX中國股價周三（11日）早段曾大跌12.4%，低見7.01元，但其後逐步回升，截至下午3時，股價報7.81元，跌2.4%，成交額880萬元。

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公告披露，法院會議周二（10日）在上海市黃埔區西藏中路555號上海雅居萬豪酒店舉行。於法院會議上，合共5,869萬股無利害關係股份（佔無利害關股份的60.93%）親身或委任代表以投票方式表決。

結果4,108.6萬股無利害關係股份投贊成票，佔投票權的70%；1,760.7萬股無利害關係股份投反對票，佔投票權的18.28%。

由於投贊成票的票數少於無利害關係股東所持投票權的75%，以及投反對票的票數超過所有無利害關係股東所持票數的10%，故計劃並未於法院會議上獲批准。

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記者：李兆明