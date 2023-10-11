  • 27°C
香港時間 : 20231011日 (週三) 15:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【私有化】IMAX中國私有化失敗 贊成票少於75% 股價曾大跌逾12%後收窄

股樓投資 15:15 2023/10/11

分享：

分享：

IMAX中國（01970）公布，私有化計劃的決議案在法院會議上獲無利害關係股東批准，最終被否決。根據收購守則規則31.1，未來12個月也不能重提私有化計劃。

IMAX中國股價周三（11日）早段曾大跌12.4%，低見7.01元，但其後逐步回升，截至下午3時，股價報7.81元，跌2.4%，成交額880萬元。

【有片睇】 雷賢達獨家專訪：若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態【見下頁

【延伸閱讀】【大行點睇】天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

公告披露，法院會議周二（10日）在上海市黃埔區西藏中路555號上海雅居萬豪酒店舉行。於法院會議上，合共5,869萬股無利害關係股份（佔無利害關股份的60.93%）親身或委任代表以投票方式表決。

結果4,108.6萬股無利害關係股份投贊成票，佔投票權的70%；1,760.7萬股無利害關係股份投反對票，佔投票權的18.28%。

由於投贊成票的票數少於無利害關係股東所持投票權的75%，以及投反對票的票數超過所有無利害關係股東所持票數的10%，故計劃並未於法院會議上獲批准。

同場加映：【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

溫股知新
【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

【延伸閱讀】新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成【見下頁

點擊圖片放大
+7
+6

《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
IMAX CHINA（01970） IMAX 私有化 股票 中國 港股

上一篇文章

年青夫婦擱置買樓計劃　繼續租屋　每月1.1萬租大興花園兩房　

下一篇文章

移民業主授權親友代售　美孚新邨三房戶減價一成　以675萬售
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款