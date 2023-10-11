【金融峰會】香港再辦國際金融領袖投資峰會　多家美資大行舵手撐場、中資監管機構未現身？（附全名單）

金管局去年11月首辦國際金融領袖投資峰會，作為香港疫情後重啟經濟的「省招牌」活動，金管局當時已宣布有意今年再辦會議。隨今年初香港全面解除疫情出入境限制，金管局上周公布國際金融領袖投資峰會2023的峰會日程，展示今年主題討論由6場倍增至12場，活動上的演講嘉賓也由去年26位增至43位，全部都是相關機構的核心管理層。

近年中美關係緊張，美資行是否參與香港峰會活動不時會惹起政治關注，據金管局所列議程，多名國際大行包括美資銀行的舵手再次重臨香港，包括摩根士丹利董事長兼首席執行官James Gorman 、高盛董事長兼首席執行官 David Solomon、瑞銀集團董事長 Colm Kelleher，以至滙豐行政總裁祈耀年、渣打行政總裁溫拓思。

至於去年因病臨時取消來港的花旗集團行政總裁 Jane Fraser，今年再次應邀出席峰會演講。另外，美國銀行也派出美銀國際總裁、美林國際CEO Bernard Mensah出席。

▲ 香港2023年再辦國際金融領袖投資峰會，多家美資大行舵手撐場，包括去年因抱恙缺席的花旗行政總裁Jane Fraser

今年峰會論壇的新面孔除了巴克萊銀行、德意志銀行CEO等，大多數來自投資機構，包括橋水聯席首席投資官Bob Prince、施羅德投資集團行政總裁Peter Harrison 等。

去年峰會會議，除了國際金融機構舵手，也有內地三大監管機構人行、中銀保監和中證監視像參與，今年峰會議程未有公布中國監管機構要員參與。不過，峰會首日首個主題討論「內地：翹首向前」，至今未列參與嘉賓，很大機會是相關監管機構再次為峰會打頭陣，予國際投資者對香港和內地金融市場信心。

演講嘉賓/主持 2023年 2022年 國際銀行 摩根士丹利 董事長兼首席執行官James Gorman 瑞銀集團 董事長 Colm Kelleher 高盛 董事長兼首席執行官 David Solomon 渣打集團 行政總裁 Bill Winters 滙豐控股集團 行政總裁 Noel Quinn 花旗集團 行政總裁 Jane Fraser 個人銀行及財富管理首席執行官 Anand Selvakesari 摩根大通 香港區行政總裁兼亞太區策略部主管 Harshika Patel 總裁兼首席運營官 Daniel Pinto 德意志銀行 首席執行官Christian Sewing - 巴克萊銀行 首席執行官C.S. Venkatakrishnan - 美國銀行/美林證券 美銀國際總裁、美林國際CEO Bernard Mensah - 法國巴黎銀行 亞太區行政總裁 楊伯豪 - 華僑銀行集團 行政總裁 黃碧娟 - 投資機構 博楓資產管理 董事長兼 ESG 和影響力基金投資負責人、聯合國氣候行動和金融問題特使 Mark Carney 紅杉中國 創始及執行合夥人 沈南鵬 貝萊德 高級董事總經理兼全球客戶業務主管 Mark Wiedman 總裁 Rob Kapito 黑石 總裁兼首席運營官Jonathan Gray 首席財務官兼高級董事總經理 Michael Chae 阿波羅全球管理 聯合創辦人兼首席執行官Marc Rowan 聯席總裁Jim Zelter 威靈頓投資 高級董事總經理、亞洲投資總監兼香港辦事處總監 Janet Perumal 總裁兼管理合夥人 Stephen Klar 太盟投資集團 聯合創始人兼首席執行官 Chris Gradel 執行主席 單偉健 MSCI 董事長兼首席執行官 Henry Fernandez - 橋水 聯席首席投資官Bob Prince - 施羅德投資集團 行政總裁Peter Harrison - 城堡投資 Citadel 創辦人、首席執行官兼聯席首席投資官Ken Griffin - 城堡證券 首席執行官 趙鵬 - 東方匯理 首席執行官Valérie Baudson - 國際金融公司 董事總經理 Makhtar Diop - 富蘭克林鄧普頓 總裁兼首席執行官 Jennifer Johnson - 資本集團 候任主席兼行政總裁 Mike Gitlin - 富達國際 行政總裁 Anne Richards - 景順 投資管理首席執行官 Andrew Schlossberg - 橡樹資本 聯席董事長 Howard Marks - 普洛斯GLP 聯合創始人及首席執行官梅志明 - 格羅夫納資本管理 主席兼行政總裁Michael Sacks - 路博邁 主席及行政總裁 George Walker - 漢領資本 副董事長Juan Delgado-Moreira - CD&R 行政總裁 Nathan Sleeper - General Catalyst 執行長兼董事總經理 Hemant Taneja - 華平投資 CEO Chip Kaye - 德太投資 管理合伙人 Ganen Sarvananthan - KKR - 聯席行政總裁 Joseph Bae 凱雷 - 聯合創始人， 臨時首席執行官及聯席董事長 William E. Conway， Jr. 紐約梅隆投資管理 - 首席執行官Hanneke Smits 英仕曼集團 - 首席執行官 Luke Ellis 麥格理資產管理 - 主管 Ben Way 道富環球投資管理 - 總裁兼首席執行官 Cyrus Taraporevala 中資機構或監管機構 中國銀行 董事長 葛海蛟（待定） 行長 劉金 高瓴投資管理 董事長兼首席執行官 張磊 - 信宸資本 董事長兼首席執行官 張懿宸 - 中國人民銀行 - 行長 易鋼 中銀保監（現由金融監督管理總局取代） - 副主席 肖遠企 中證監 - 副主席 方星海 亞洲組織 亞洲基礎設施投資銀行 - 行長兼董事會主席 金立群

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編輯：麥德銘