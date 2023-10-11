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【金融峰會】香港再辦國際金融領袖投資峰會 多家美資大行舵手撐場、中資監管機構未現身？（附全名單）
金管局去年11月首辦國際金融領袖投資峰會，作為香港疫情後重啟經濟的「省招牌」活動，金管局當時已宣布有意今年再辦會議。隨今年初香港全面解除疫情出入境限制，金管局上周公布國際金融領袖投資峰會2023的峰會日程，展示今年主題討論由6場倍增至12場，活動上的演講嘉賓也由去年26位增至43位，全部都是相關機構的核心管理層。
金管局11.7再辦國際金融領袖投資峰會 預計300名頂尖金融機構負責人出席，可見【下一頁】
近年中美關係緊張，美資行是否參與香港峰會活動不時會惹起政治關注，據金管局所列議程，多名國際大行包括美資銀行的舵手再次重臨香港，包括摩根士丹利董事長兼首席執行官James Gorman 、高盛董事長兼首席執行官 David Solomon、瑞銀集團董事長 Colm Kelleher，以至滙豐行政總裁祈耀年、渣打行政總裁溫拓思。
至於去年因病臨時取消來港的花旗集團行政總裁 Jane Fraser，今年再次應邀出席峰會演講。另外，美國銀行也派出美銀國際總裁、美林國際CEO Bernard Mensah出席。
今年峰會論壇的新面孔除了巴克萊銀行、德意志銀行CEO等，大多數來自投資機構，包括橋水聯席首席投資官Bob Prince、施羅德投資集團行政總裁Peter Harrison 等。
去年峰會會議，除了國際金融機構舵手，也有內地三大監管機構人行、中銀保監和中證監視像參與，今年峰會議程未有公布中國監管機構要員參與。不過，峰會首日首個主題討論「內地：翹首向前」，至今未列參與嘉賓，很大機會是相關監管機構再次為峰會打頭陣，予國際投資者對香港和內地金融市場信心。
|演講嘉賓/主持
|2023年
|2022年
|國際銀行
|摩根士丹利
|董事長兼首席執行官James Gorman
|瑞銀集團
|董事長 Colm Kelleher
|高盛
|董事長兼首席執行官 David Solomon
|渣打集團
|行政總裁 Bill Winters
|滙豐控股集團
|行政總裁 Noel Quinn
|花旗集團
|行政總裁 Jane Fraser
|個人銀行及財富管理首席執行官 Anand Selvakesari
|摩根大通
|香港區行政總裁兼亞太區策略部主管 Harshika Patel
|總裁兼首席運營官 Daniel Pinto
|德意志銀行
|首席執行官Christian Sewing
|-
|巴克萊銀行
|首席執行官C.S. Venkatakrishnan
|-
|美國銀行/美林證券
|美銀國際總裁、美林國際CEO Bernard Mensah
|-
|法國巴黎銀行
|亞太區行政總裁 楊伯豪
|-
|華僑銀行集團
|行政總裁 黃碧娟
|-
|投資機構
|博楓資產管理
|董事長兼 ESG 和影響力基金投資負責人、聯合國氣候行動和金融問題特使 Mark Carney
|紅杉中國
|創始及執行合夥人 沈南鵬
|貝萊德
|高級董事總經理兼全球客戶業務主管 Mark Wiedman
|總裁 Rob Kapito
|黑石
|總裁兼首席運營官Jonathan Gray
|首席財務官兼高級董事總經理 Michael Chae
|阿波羅全球管理
|聯合創辦人兼首席執行官Marc Rowan
|聯席總裁Jim Zelter
|威靈頓投資
|高級董事總經理、亞洲投資總監兼香港辦事處總監 Janet Perumal
|總裁兼管理合夥人 Stephen Klar
|太盟投資集團
|聯合創始人兼首席執行官 Chris Gradel
|執行主席 單偉健
|MSCI
|董事長兼首席執行官 Henry Fernandez
|-
|橋水
|聯席首席投資官Bob Prince
|-
|施羅德投資集團
|行政總裁Peter Harrison
|-
|城堡投資 Citadel
|創辦人、首席執行官兼聯席首席投資官Ken Griffin
|-
|城堡證券
|首席執行官 趙鵬
|-
|東方匯理
|首席執行官Valérie Baudson
|-
|國際金融公司
|董事總經理 Makhtar Diop
|-
|富蘭克林鄧普頓
|總裁兼首席執行官 Jennifer Johnson
|-
|資本集團
|候任主席兼行政總裁 Mike Gitlin
|-
|富達國際
|行政總裁 Anne Richards
|-
|景順
|投資管理首席執行官 Andrew Schlossberg
|-
|橡樹資本
|聯席董事長 Howard Marks
|-
|普洛斯GLP
|聯合創始人及首席執行官梅志明
|-
|格羅夫納資本管理
|主席兼行政總裁Michael Sacks
|-
|路博邁
|主席及行政總裁 George Walker
|-
|漢領資本
|副董事長Juan Delgado-Moreira
|-
|CD&R
|行政總裁 Nathan Sleeper
|-
|General Catalyst
|執行長兼董事總經理 Hemant Taneja
|-
|華平投資
|CEO Chip Kaye
|-
|德太投資
|管理合伙人 Ganen Sarvananthan
|-
|KKR
|-
|聯席行政總裁 Joseph Bae
|凱雷
|-
|聯合創始人， 臨時首席執行官及聯席董事長 William E. Conway， Jr.
|紐約梅隆投資管理
|-
|首席執行官Hanneke Smits
|英仕曼集團
|-
|首席執行官 Luke Ellis
|麥格理資產管理
|-
|主管 Ben Way
|道富環球投資管理
|-
|總裁兼首席執行官 Cyrus Taraporevala
|中資機構或監管機構
|中國銀行
|董事長 葛海蛟（待定）
|行長 劉金
|高瓴投資管理
|董事長兼首席執行官 張磊
|-
|信宸資本
|董事長兼首席執行官 張懿宸
|-
|中國人民銀行
|-
|行長 易鋼
|中銀保監（現由金融監督管理總局取代）
|-
|副主席 肖遠企
|中證監
|-
|副主席 方星海
|亞洲組織
|亞洲基礎設施投資銀行
|-
|行長兼董事會主席 金立群
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編輯：麥德銘