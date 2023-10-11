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【金融峰會】香港再辦國際金融領袖投資峰會　多家美資大行舵手撐場、中資監管機構未現身？（附全名單）

宏觀解讀 14:34 2023/10/11

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金管局去年11月首辦國際金融領袖投資峰會，作為香港疫情後重啟經濟的「省招牌」活動，金管局當時已宣布有意今年再辦會議。隨今年初香港全面解除疫情出入境限制，金管局上周公布國際金融領袖投資峰會2023的峰會日程，展示今年主題討論由6場倍增至12場，活動上的演講嘉賓也由去年26位增至43位，全部都是相關機構的核心管理層。

金管局11.7再辦國際金融領袖投資峰會 預計300名頂尖金融機構負責人出席，可見【下一頁】

近年中美關係緊張，美資行是否參與香港峰會活動不時會惹起政治關注，據金管局所列議程，多名國際大行包括美資銀行的舵手再次重臨香港，包括摩根士丹利董事長兼首席執行官James Gorman 、高盛董事長兼首席執行官 David Solomon、瑞銀集團董事長 Colm Kelleher，以至滙豐行政總裁祈耀年、渣打行政總裁溫拓思。

至於去年因病臨時取消來港的花旗集團行政總裁 Jane Fraser，今年再次應邀出席峰會演講。另外，美國銀行也派出美銀國際總裁、美林國際CEO Bernard Mensah出席。

香港2023年再辦國際金融領袖投資峰會，多家美資大行舵手撐場，包括去年因抱恙缺席的花旗行政總裁Jane Fraser

今年峰會論壇的新面孔除了巴克萊銀行、德意志銀行CEO等，大多數來自投資機構，包括橋水聯席首席投資官Bob Prince、施羅德投資集團行政總裁Peter Harrison 等。

去年峰會會議，除了國際金融機構舵手，也有內地三大監管機構人行、中銀保監和中證監視像參與，今年峰會議程未有公布中國監管機構要員參與。不過，峰會首日首個主題討論「內地：翹首向前」，至今未列參與嘉賓，很大機會是相關監管機構再次為峰會打頭陣，予國際投資者對香港和內地金融市場信心。

演講嘉賓/主持
  2023年2022年
國際銀行摩根士丹利董事長兼首席執行官James Gorman
 瑞銀集團董事長 Colm Kelleher
 高盛董事長兼首席執行官 David Solomon
 渣打集團行政總裁 Bill Winters
 滙豐控股集團行政總裁 Noel Quinn
 花旗集團行政總裁 Jane Fraser個人銀行及財富管理首席執行官 Anand Selvakesari
 摩根大通香港區行政總裁兼亞太區策略部主管 Harshika Patel總裁兼首席運營官 Daniel Pinto
 德意志銀行首席執行官Christian Sewing -
 巴克萊銀行首席執行官C.S. Venkatakrishnan -
 美國銀行/美林證券美銀國際總裁、美林國際CEO Bernard Mensah -
 法國巴黎銀行亞太區行政總裁 楊伯豪 -
 華僑銀行集團行政總裁 黃碧娟 -
投資機構博楓資產管理董事長兼 ESG 和影響力基金投資負責人、聯合國氣候行動和金融問題特使 Mark Carney
 紅杉中國創始及執行合夥人 沈南鵬
 貝萊德高級董事總經理兼全球客戶業務主管 Mark Wiedman總裁 Rob Kapito
 黑石總裁兼首席運營官Jonathan Gray首席財務官兼高級董事總經理 Michael Chae
 阿波羅全球管理聯合創辦人兼首席執行官Marc Rowan聯席總裁Jim Zelter
 威靈頓投資高級董事總經理、亞洲投資總監兼香港辦事處總監 Janet Perumal總裁兼管理合夥人 Stephen Klar
 太盟投資集團聯合創始人兼首席執行官 Chris Gradel執行主席 單偉健
 MSCI 董事長兼首席執行官 Henry Fernandez -
 橋水聯席首席投資官Bob Prince -
 施羅德投資集團行政總裁Peter Harrison  -
 城堡投資 Citadel 創辦人、首席執行官兼聯席首席投資官Ken Griffin -
 城堡證券首席執行官 趙鵬 -
 東方匯理首席執行官Valérie Baudson -
 國際金融公司董事總經理 Makhtar Diop -
 富蘭克林鄧普頓總裁兼首席執行官 Jennifer Johnson -
 資本集團候任主席兼行政總裁 Mike Gitlin -
 富達國際行政總裁 Anne Richards -
 景順投資管理首席執行官 Andrew Schlossberg -
 橡樹資本 聯席董事長 Howard Marks -
 普洛斯GLP聯合創始人及首席執行官梅志明 -
 格羅夫納資本管理主席兼行政總裁Michael Sacks -
 路博邁主席及行政總裁 George Walker -
 漢領資本副董事長Juan Delgado-Moreira -
 CD&R行政總裁 Nathan Sleeper -
 General Catalyst執行長兼董事總經理 Hemant Taneja -
 華平投資CEO Chip Kaye -
 德太投資管理合伙人 Ganen Sarvananthan -
 KKR -聯席行政總裁 Joseph Bae
 凱雷 -聯合創始人， 臨時首席執行官及聯席董事長 William E. Conway， Jr.
 紐約梅隆投資管理  -首席執行官Hanneke Smits
 英仕曼集團 -首席執行官 Luke Ellis
 麥格理資產管理  -主管 Ben Way
 道富環球投資管理 -總裁兼首席執行官 Cyrus Taraporevala
中資機構或監管機構中國銀行董事長 葛海蛟（待定）行長 劉金
 高瓴投資管理董事長兼首席執行官 張磊 -
 信宸資本董事長兼首席執行官 張懿宸 -
 中國人民銀行 -行長 易鋼
 中銀保監（現由金融監督管理總局取代） -副主席 肖遠企
 中證監 -副主席 方星海
亞洲組織亞洲基礎設施投資銀行 -行長兼董事會主席 金立群
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編輯：麥德銘

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