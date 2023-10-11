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【以巴戰爭】姬嘉鐸力撐祖國以色列 曾服役或被徵召入伍

環球社會熱點 14:29 2023/10/11

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以色列遭巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）入侵後，曾飾演「神奇女俠」的以色列女星姬嘉鐸（Gal Gadot）於網上發文力撐祖國，更呼籲網民向以色列捐款。有指姬嘉鐸曾於以色列軍隊服役兩年，今次不排除被徵召入伍。

【以巴戰爭】以女安全官率社區抗哈馬斯入侵 擊斃25武裝分子 【下一頁】

姬嘉鐸為首批表態支持以色列的荷里活明星，於社交媒體發文宣稱她與以色列同行，要求網民一起支持以色列。她形容哈馬斯突襲家鄉為可怕的恐怖行徑，指國際社會不應袖手旁觀。

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以色列有大量士兵和平民喪生，姬嘉鐸也要求網民向遇襲的以色列人捐款。

姬嘉鐸現年38歲，10多年前曾在以色列國防軍擔任戰鬥訓練員。以色列今次徵召30萬預備役軍人，而姬嘉鐸過往曾於軍中服役，今次也不排除會被徵召入伍。

【以巴戰爭】哈馬斯用死者帳戶出片 孫女睹老婦被虐殺畫面 【下一頁】

以色列採強制兵役制，姬嘉鐸過往表示兩年軍旅生涯，有助培養其紀律和團隊合作精神，她也將這些技能運用在戲劇事業上。

她直言拍攝一部電影需有遠大目標，而她透過軍旅生涯學會努力工作，並培養強烈的職業道德。

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責任編輯：鄭錦玲

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