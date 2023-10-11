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【分析】澳門中場賭收已恢復至疫情前95%　疫後揀濠賭股只需留意一個因素？

股市 14:17 2023/10/11

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【分析】澳門中場賭收已恢復至疫情前95%　疫後揀濠賭股只需留意一個因素？

澳門於中秋國慶黃金周期間的博彩收益理想，摩根大通指，對濠賭股第三季預測大致不變，估計濠賭行業第三季賭收按季增長7%，達到疫情前水平近69%，中場收入按季增長11%，但各大賭牌營運商表現將趨於分化，重申首選永利澳門 （01128） 及美高梅中國 （02282）

摩通稱，隨各項基建的瓶頸問題陸續解釋，澳門中場賭收已恢復至疫情前95%，市場較關注濠賭股整體表現，但按照歷史經驗，若投資濠賭股時採取長短倉策略，過去十年的年率化回報平均可達59%，故選擇合適的濠賭股標的十分重要。

中場賭收是推動EBITDA的最大動力

「疫情前揀選濠賭股主要看市佔率、季度EBITDA及新項目開幕3大因素，疫情後則只需留意中場市佔率就可以。」摩通解釋，中場賭收是推動EBITDA的最大動力，而且未來十年沒有大型項目開幕，故此中場市佔率高，等於EBITDA高，自由現金流表現理想，而且資本回報吸引。

摩通預計，永利澳門第三季中場收入按季增長20%，跑贏同業約10個百分點，EBITDA已恢復至疫情前93%，較同業的78%為高。該行亦預期美高梅中國第三季中場收入按季增長10%。至於其他濠賭股如金沙中國 （01928） 及銀河娛樂 （00027） ，預期會於未來4周跑輸大市，直至公布第三季業務為止。

預期明年賭收可超越疫情前水平

摩通稱，鑑於港澳的航空運力僅及疫情前75%，預期中場需求仍有進一步上升空間，預期明年賭收可超越疫情前水平，達至疫情前的110%，再加上營運槓桿利潤率穩步上升，估計明年下半年濠賭行業EBITDA將升至破紀錄新高，年率化EBITDA約10億美元。

摩根大通對濠賭股最新看法
濠賭股評級目標價
永利澳門 （01128） 增持11元
美高梅中國 （02282） 增持14.5元
銀河娛槳 （00027） 增持66元>62元
金沙中國 （01928） 增持35元>32元
新濠國際 （00200） 中性8.3元>7元
澳博 （00880） 中性3.3元

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編輯：陳韻妍

港股 銀河娛樂（00027） 金沙中國有限公司（01928） 市場動向 大行報告 EBITDA 博彩 澳門 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128）
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