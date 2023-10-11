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【新股IPO】內地酒業股名品世家據報擬赴港上市　周二申請在新三板退市

新股IPO 13:06 2023/10/11

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【新股IPO】內地酒業股名品世家據報擬赴港上市　周二申請在新三板退市

內地酒業股名品世家在周二發公告，因公司策略發展需要，擬申請在新三板終止掛牌。內地媒體引述接近名品世家知情人士指，名品世家未來有意啟動前往香港上市的計劃，「退市是第一步，接下來可能透過調整組織架構、引進資金等方式為衝刺港股做準備」。

白酒收入佔名品世家的營業收入約四分三

名品世家主要業務為酒類批發及酒類營銷服務，並發展線下加盟連鎖，與茅台（滬：00519）、五糧液（深：000858）、瀘州老窖（深：000568）等酒企合作，收入主要來自酒類產品銷售及酒類營銷服務。截至去年底，名品世家在內地的加盟店、合作店數量逾1180家。

今年上半年，名品世家的營業收入6.3億元（人民幣，下同），當中白酒收入佔4.8億元，其次為葡萄酒，佔5840萬元，白蘭地及威士忌佔約5,618萬元；期內名品世家純利5,600萬元，淨資產收益率約8.4%。

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編輯：陳韻妍

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