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【展覽之都】2023環球資源展揭幕　7大主題專館新增電競館

商業 13:09 2023/10/11

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環球資源香港展今日（11/10）揭幕，今年是疫後首次重新舉行三期展覽，為期4天的第一期展會設有7大主題專館，包括電腦及配件、音頻視頻、戶外電子、汽車電子、遊戲及電競、商業電子及電子元件，其中「遊戲及電競」是今年新增的展館。

【香港初創】港企魚菜共生水耕技術　冀拓中東及東盟市場

展會雲集近2,200家供應商，共4,073個展位，涵蓋中國內地、香港、東南亞及印度等國家及地區，超過15萬件電子類產品，其中品牌專區還特別帶來超過80家大灣區消費電子行業自主品牌及優質代工廠。

環球資源消費電子展是全球最大的消費電子產品採購展之一，匯集中國及亞洲地區的優質 OEM/ODM 生產製造供應商，為全球中大型的採購商提供消費電子、電腦周邊、電競遊戲、汽車電子、戶外電子、影音視聽及電子零件產品等的一站式採購平台。今年新增的電競專區有逾470個展位，全方位覆蓋電競及遊戲硬體產業鏈，涵蓋遊戲機及周邊配件、電競設備、VR遊戲裝置、家庭娛樂產品等熱門展品。

環球資源行政總裁胡偉表示：「隨著外部環境不斷變化，環球資源始終站在外貿的最前線，致力聯繫頂級供應商與來自世界各地的買家，推動消費電子行業領域的發展，並率先在電競、音頻行業預先佈局，同時展示大量新產品、新技術、新工藝，不斷提升採購和服務體驗，促進出口促穩提質的目標。」

【跨境網購】順豐集運服務升級　跨境集運最快即日送達

本報記者：李智賢

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