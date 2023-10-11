【蘋果動向】蘋果月內發布iOS17.1　解決iPhone12輻射過高問題

蘋果的iPhone 12早前被法國輻射監管機構驗出輻射量超標，繼而更被法國當局禁售，引起軒然大波。蘋果雖然事後一再強調iPhone 12可安全使用，但為釋除法國當局的疑慮，正密鑼緊鼓地準備iOS更新以修復問題。蘋果亦於昨（10）宣布將在今個月內推出iOS17.1，並撰文解釋是次「輻射超標」成因。

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蘋果稱，十多年來，iPhone一直具有離體檢測功能 （off-body detection），即當手機檢測到用家將手機拿著或放在口袋中時，會減低手機的電磁波發射功率；而當手機是放在桌子上時，則會稍微提高傳輸功率。而稍高的發射功率並不適用於電磁波輻射值 (SAR) 的限制中，「因為手機放在桌子上，而不是放在用家身上。」惟法國國家頻率局（ANFR）進行輻射檢測時，並未有將相關功能納入考量範圍，使報告結果有誤。

堅稱符合國際標準仍「跪低」

雖然蘋果一再重申，包括iPhone 12在內的所有 iPhone型號，均符合國際公認的能量傳輸標準，但為釋除法國當局的疑慮，該企仍將針對法國的iPhone12用家，於今個月內推出 iOS17.1更新。屆時離體檢測功能將會作出調整，當偵測到手機處於離體狀態時，iPhone 12將不再增加額外的電磁波，以達致法國要求的在靜態表面離體時降低功耗協議。

另強調：「對於法國和世界各地的所有 iPhone12用戶來說，重要的是要知道iPhone 12始終可以安全使用。」

值得留意的是，該檢測功能僅在法國禁用而已。另據外媒《AppleInsider》報道，蘋果並非唯一有這種檢測功能的公司Samsung（三星）、Google，及其他手機製造商亦都有類似功能。而使用該功能的做法一直符合國際法規、標準和測試協議，惟不清楚法國當局為何未有考慮到該功能的應用。

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責任編輯：殷凱怡

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