【以巴戰爭】以女安全官率社區抗哈馬斯入侵 擊斃25武裝分子

以色列南部多個鄰近加沙地區（Gaza）的社區周末遇襲，造成大量死傷。當地一個社區由一名女安全官帶領，成功阻止施襲的巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）武裝分子，並擊斃多名敵人。女兵事後被當地媒體盛讚，稱她為英雄。

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以色列媒體報稱，在鄰近加沙的Nir Am社區擔任安全協調員的利伯曼（Inbal Lieberman）上周六（7日）聽到槍聲後，立即察覺事態有異，決定打開武器庫，向12人安全部隊分發武器，並統籌社區抵抗。

25歲的利伯曼隨即部署人員在社區內的各個戰略要點，設立陷阱及掩護，準備迎接突襲的哈馬斯武裝分子。雙方交戰4小時後，利伯曼擊斃5人，其他隊員亦擊斃20名武裝分子，成功避免哈馬斯血洗Nir Am社區。

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社區居民Ilit Paz表示，利伯曼察覺情況後通報社區安全後備部隊，並立即決定出動出擊，成功避免大量死傷。據悉，利伯曼去年12月起擔任Nir Am社區的安全協調員。

以色列媒體Maariv日報讚揚利伯曼的英勇舉動，稱她是英雄，事跡值得後代傳頌，值得獲發以色列獎（Israel Prize）。

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責任編輯：吳漢培