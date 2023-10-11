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【高通芯片】高通推全新芯片系列　Snapdragon X擁處理AI NPU

科技 12:49 2023/10/11

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美國科企高通（Qualcomm）於2021年將自家處理器系列更名「Snapdragon」，並於早前表示將在10月正式推出新手機芯片Snapdragon 8 Gen 3。而該企今（11日）宣布下一代電腦芯片系列將命名為Snapdragon X，指其能帶來更高效能和人工智能（AI）體驗。

【AI芯片】傳微軟下月推AI芯片「Athena」　減低對NVIDIA依賴

Snapdragon X將使用中央處理器Oryan CPU，為高通2021年所收購芯片設計公司Nuvia的旗下技術。而系列的另一賣點則為全球首個芯片能於電腦支援5G網速，更配有世上首個用於處理AI的神經網絡處理器（NPU）。高通亦指，新系列芯片將會延長電池續航力，充電後電池能支援電腦幾天的運作。

更多有關芯片的詳情將在月底公開，高通亦將同時宣布最新手機芯片Snapdragon 8 Gen 3。企業稱，新命名架構配合其重塑新一代電腦體驗，而X亦將其電腦平台和其他Snapdragon系列產品作辨識。

【AI時代】ChatGPT開發商OpenAI　擬自研AI芯片

【聯手合作】加國芯片初創Tenstorrent　與三星電子簽訂AI芯片生產協議

責任編輯：歐朗欣

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