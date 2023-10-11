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【酒店訂房】Booking.com未有準時向酒店民宿支付旅客入住費用　拖數地區遍布日本、西班牙、蘇格蘭等

股市 12:45 2023/10/11

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【酒店訂房】Booking.com未有準時向酒店民宿支付旅客入住費用　拖數地區遍布日本、西班牙、蘇格蘭等

外電報道，網上訂房平台Booking.com（美：BKNG）被指向酒店拖數，未有準時向酒店支付住客房租，而且拖欠的地區遍布全球，包括日本、西班牙、丹麥、匈牙利、巴西、墨西哥等。Booking.com一般會對每單房租預訂收取15%至18%佣金，當旅客付款後，Booking.com便會將扣除佣金後的費用，向酒店或民宿支付，一般費用會於旅客入住後兩周完成。

東京酒店業人士擬向Booking.com提出訴訟

日本《朝日電視台》指，東京等地逾10名酒店業人士計劃對Booking.com提出訴訟，因Booking.com拖欠8月之後的營業款項，涉及金額近1,000萬日圓收入未有消息。報道引述一名律師表示，Booking.com拖欠款項令業界損失可能高達數十億日圓。

丹麥媒體亦報道，約200家丹麥酒店正等待Booking.com支付現金，丹麥經濟事務部長Morten Bødskov形容，事件不可接受而且殘酷。部分蘇格蘭、西班牙、匈牙利及巴西民宿經營者，亦有同樣遭遇。英國《衛報》早前報道，自7月以來，Booking.com的合作夥伴已報稱出現支付問題，泰國、印尼、歐洲的酒店業人士紛紛投訴未有收到款項。

Booking.com：公司正忙於升級後台系統

報道引述Booking.com發言人稱，公司正忙於升級後台系統，但發現的問題較預期為多，因此無法向合作夥伴提供服務，但會有團隊負責解決問題。Booking.com亦承認有拖欠款項的問題，並解釋源於正轉移到新的支付平台，並強調向合作夥伴按時支付是首要任務，對於支付系統更新對夥伴帶來不便，造成部分人士的擔憂，深表歉意。

以荷蘭阿姆斯特丹為基地的Booking.com今年第二季收入按年增加27%至52億歐元，純利增51%至120萬歐元，當中包括售後租回新總部錄得5.66億歐元利潤。

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編輯：陳韻妍

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