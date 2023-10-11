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【國泰293】國泰航空：重建之路取非常好進展　贖政府195億優先股先決議案獲通過

股市 16:54 2023/10/11

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【國泰293】國泰：重建之路取非常好進展　今表決贖政府優先股前提決議

國泰航空 （00293） 今早舉行特別股東大會（EGM），表決贖回香港政府優先股所需的削減股本決議，國泰航空收市後公布，批准建議減少股本議案獲99.9986%比例通過。國泰航空主席賀以禮重申，公司感謝政府2020年參與資本重組計劃，投資195億元優先股，如今已支付總計18.2億元股息，並有意於今年年底前回購50%優先股，即97.5億元，其餘優先股會於2024年7月底前回購。

國泰航空行政總裁林紹波又指，到目前為止，集團重建之路取得非常良好進展，包括於今年上半年轉錄盈利，現時是回報港府信任國泰的時候。他續指，國泰航空在香港營運77年，亦榮幸參與一系列重振香港旅遊業的活動，向各地旅客展示香港活力，見證香港重返世界舞台。

國泰航空今日全日股價升0.5%，收報8.09元，成交2990萬元。

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記者：麥德銘

港股 國泰航空 國泰航空（00293）
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