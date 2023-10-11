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【以巴戰爭】哈馬斯用死者帳戶出片 孫女睹老婦被虐殺畫面

環球社會熱點 12:39 2023/10/11

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巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）入侵以色列，一名以色列女子控訴哈馬斯殺死其年邁祖母，更利用其祖母帳戶上載她被虐殺的影片。

【以巴戰爭】以色列航空公司加開航班 接預備役軍人回國 【下一頁】

女子名為Mor Bayder，Mor指哈馬斯上周六（7日）入侵以色列時，家人曾打電話與祖母交談。祖母當時並無異樣，保證自己身處一個受保護的地區及安全無事。

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但有哈馬斯武裝分子前往祖母的寓所殺死她，又搶去祖母的手提電話，拍攝下可怕的虐殺場景。哈馬斯武裝分子更將虐殺祖母的影片，發布在祖母的社交媒體帳戶。

Mor與家人查看祖母的社交媒體帳戶，看到祖母被虐殺的畫面，都深感悲痛。

她形容祖母為家庭支柱，從未做過傷害任何人的事，難以接受祖母被殺的事實。

【以巴戰爭】以軍準備地面進攻加沙 拜登斥哈馬斯「魔鬼」 【下一頁】

Mor一家估計，由於祖母的寓所靠近邊境圍欄，使她成為哈馬斯的首要襲擊目標。

以色列電視台指，哈馬斯入侵已造成900名以色列人死亡、最少2,600人受傷及數十人被俘。

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責任編輯：鄭錦玲

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