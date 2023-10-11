【千萬富翁】花旗：每14個港人就有1個千萬富翁、較去年少2000人　幾多父母願意向子女披露自己身家？

▲ 【千萬富翁】花旗：每14個港人就有1個千萬富翁、較去年少2000人 近七成富翁願意向子女平均資助$240萬買樓

花旗公佈「香港千萬富翁調查報告2022/2023結果」，以截至今年6月數據推算，全港擁有千萬港元或以上淨資產的「千萬富翁」達40.8萬人，較去年減少2000人或0.5%，佔全港相關年齡人口約7%，即每約14個相關年齡香港人就有一位千萬富翁，淨資產總值中位數為1600萬元，按年減少3%，惟仍高於2021年的1570萬元及2020年的1550萬元。

只有約30%千萬富翁願意向子女透露個人資產

花旗是次調查同時探討千萬富翁與下一代的財政關係，發現近九成千萬富翁願意或不介意向子女談及家庭每月開支；但只有約30%不介意透露個人資產，而流動資產超過1000萬港的千萬富翁當中，更只有20%不介意向子女透露個人資產數目。

近70%千萬富翁預期為子女投放資源去海外升學，估計子女於海外讀大學4年期間支出超過200萬元。雖然近70%父母願意支持子女置業，平均金額為240萬元，但只有30%受訪父母表示願意為子女養育下一代方面提供支援，相反40%千萬富翁子女期望父母在有關方面可提供支持。

逾60%子女認為父母累積財富是靠努力工作

超過60%千萬富翁子女認為，父母累積財富是靠努力工作及平日精打細算，亦有近60%認為父母亦靠精於識別投資機會，45%認為父母會主動尋找投資或理財相關的資訊為財富增值。

▲ 花旗調查指，下一代越早擁有銀行戶口，對他們的金融知識及將來財富管理有正面影響

逾60%千萬富翁對於子女對理財的了解表示有信心，近70%認為自己用在子女身上的金錢能平衡子女個人喜好及實際需要，近80%認爲自己了解子女的日常支出。下一代金融知識方面，調查發現，沒有銀行戶口的受訪子女金融知識較弱，顯示下一代越早擁有銀行戶口，對他們的金融知識及將來財富管理有正面影響。

花旗千萬富翁流動資產配置 現金 46% 股票 30% 基金 19% 債券 3% *2023年流動資產中數按年減少18.2%至450萬元

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