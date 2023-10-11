英國曼徹斯特旗艦新盤Waterhouse Gardens隆重登場 入場費只需25.7萬英鎊起

曼徹斯特商業經濟增長迅速，多次獲評為倫敦以外的英國頂級科技城市，就業機會增加亦令專才湧入曼城，人口急增，經濟成就媲美倫敦。豐富的教育資源令人才聚集留居當地工作，人口急劇增長使住屋需求增加 ，曼徹斯特更被Aldermore 評價為「最佳投資收租城市」，租金樓價齊升。

曼徹斯特被TimeOut雜誌分別於2021及2022年被評為「世界最佳城市」之一，考察了該市的穩定性、醫療保健、文化和環境、教育以及基礎設施等，亦是英國最佳零售和休閒城市；2023年更成為必去的「英國最佳到訪地區」。

Waterhouse Gardens位於曼徹斯特M3中心，本是曼徹斯特啤酒廠遺址，由著名發展商Salboy精心打造，以獨特紅磚建築與高煙囪成為城市地標，在保留歷史面貌的基礎上，蛻變為時尚高檔住宅，是廣受全城投資者注目的新寵。它緊連著熱門的Greengate、N.O.M.A社區，加上文化場所與大學環繞，選址絕對得天獨厚。

Waterhouse Gardens共有556單位，第一期Irwell House共26層樓高，備有181個單位。項目提供1、2和3房單位，售價由25.7萬英鎊起。

● 近6萬平方呎屋苑設備，亦擁商業空間、零售食肆、私人會所及花園平台

● 寵物友好，毛孩也可共享私人花園

● 毗鄰耗資8億NOMA重建計劃，商業娛樂及休閒俱備

● 位處於Great Ducie St重建核心，被大學及文化廣場包圍

● 3分鐘步行可到達曼徹斯特大學城校區

● 6分鐘步行可到達Victoria火車輕軌站及AO Arena

● 8分鐘步行即達New Bailey CBD Extension，15分鐘到Spinningfields

曼徹斯特是倫敦以外的英國頂級科技城市，多間英國富時指數100強企業在當地設立總部，商業經濟增長迅速及豐富的教育資源，均令人才湧入以致人口急增。在經濟穩定及國際化環境的前題下，租金樓價齊升，近年更被評為「最佳投資收租城市」，為投資者提供了大量機會。



英國曼徹斯特市中心物業展銷會及講座



【日期】2023年10月14至15日（星期六至日）

【時間】上午11時至下午6時（每日特設講座：12時及3時）

【地點】香港銅鑼灣柏寧酒店26樓藝軒5

【講座內容】



● 租務分析全面睇講座：最新租金動向、甚麼支撐租金升幅、如何揀選最佳回報項目

● 拆解真實數據

● 本地租賃代理分享

● 同場推介曼徹斯特旗艦新盤

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（特約）