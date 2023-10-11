  • 27°C
香港時間 : 20231011日 (週三) 12:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國曼徹斯特旗艦新盤Waterhouse Gardens隆重登場 入場費只需25.7萬英鎊起

都會情報 12:00 2023/10/11

分享：

分享：

曼徹斯特商業經濟增長迅速，多次獲評為倫敦以外的英國頂級科技城市，就業機會增加亦令專才湧入曼城，人口急增，經濟成就媲美倫敦。豐富的教育資源令人才聚集留居當地工作，人口急劇增長使住屋需求增加 ，曼徹斯特更被Aldermore 評價為「最佳投資收租城市」，租金樓價齊升。

曼徹斯特被TimeOut雜誌分別於2021及2022年被評為「世界最佳城市」之一，考察了該市的穩定性、醫療保健、文化和環境、教育以及基礎設施等，亦是英國最佳零售和休閒城市；2023年更成為必去的「英國最佳到訪地區」。

Waterhouse Gardens位於曼徹斯特M3中心，本是曼徹斯特啤酒廠遺址，由著名發展商Salboy精心打造，以獨特紅磚建築與高煙囪成為城市地標，在保留歷史面貌的基礎上，蛻變為時尚高檔住宅，是廣受全城投資者注目的新寵。它緊連著熱門的Greengate、N.O.M.A社區，加上文化場所與大學環繞，選址絕對得天獨厚。

Waterhouse Gardens共有556單位，第一期Irwell House共26層樓高，備有181個單位。項目提供1、2和3房單位，售價由25.7萬英鎊起。

● 近6萬平方呎屋苑設備，亦擁商業空間、零售食肆、私人會所及花園平台
● 寵物友好，毛孩也可共享私人花園
● 毗鄰耗資8億NOMA重建計劃，商業娛樂及休閒俱備
● 位處於Great Ducie St重建核心，被大學及文化廣場包圍
● 3分鐘步行可到達曼徹斯特大學城校區
● 6分鐘步行可到達Victoria火車輕軌站及AO Arena
● 8分鐘步行即達New Bailey CBD Extension，15分鐘到Spinningfields

曼徹斯特是倫敦以外的英國頂級科技城市，多間英國富時指數100強企業在當地設立總部，商業經濟增長迅速及豐富的教育資源，均令人才湧入以致人口急增。在經濟穩定及國際化環境的前題下，租金樓價齊升，近年更被評為「最佳投資收租城市」，為投資者提供了大量機會。

英國曼徹斯特市中心物業展銷會及講座

【日期】2023年10月14至15日（星期六至日）
【時間】上午11時至下午6時（每日特設講座：12時及3時）
【地點】香港銅鑼灣柏寧酒店26樓藝軒5
【講座內容】

● 租務分析全面睇講座：最新租金動向、甚麼支撐租金升幅、如何揀選最佳回報項目
● 拆解真實數據
● 本地租賃代理分享
● 同場推介曼徹斯特旗艦新盤

全英最大地產代理之一Hamptons International，為拓展亞洲及大中華區業務，成立 Hamptons International HK，致力為全球華人提供最優質及最全面的英國房地產代理服務。

Hamptons International Hong Kong
28th floor, Lee Gardens Phase 2, Causeway Bay, Hong Kong
+852 2166 1102

（特約）

開啟hket App，閱讀全文

下一篇文章

長春社『香港仔』X『香港女』地膽式走香港仔 打低火燭鬼護林【生態捍衛戰 2023】野外定向

訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款