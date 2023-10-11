▲ 【影視股】IMAX中國插4.5% 私有化失敗、法院會議贊成票少過75%

IMAX China（IMAX 中國） （01970） 周二（10日）發公告指，以協議安排私有化議案遭否決。IMAX 中國周二舉行法院會議及股東特別大會處理私有化議案，法院會議上只有70%（約4109萬股）出席的無利害股東投贊成票，低過75%的最低門檻，另外約18.3%（約1761萬股）無利害股東反對，超過10%最高限制，故私有化議案遭否決。

IMAX中國周三（11日）曾挫12.3%，其後跌幅明顯收窄，現跌4.5%，報7.64元。

IMAX：結果令人失望 但對Imax中國未來有信心

IMAX China大股東、加拿大上市的IMAX今年7月建議私有化IMAX中國，每股作價10元。IMAX周二晚上發聲明指，集團行政總裁Rich Gelfond認為：「儘管令人失望，但這次投票表明，股東們和我們一樣相信Imax中國的未來是光明的。」Rich Gelfond表示，團隊會繼續在中國尋找新增長機會，此外，將探索通過其他為股東創造價值的方式，例如回購IMAX股票。

值得留意是，IMAX 中國周二舉行股東特別大會上，約90.0%（約2.87億股）出席股東投贊成票，約5.8%（約1763萬股股）反對，但根據公司法及收購守則的規定，協議方式私有化議案須於法院會議上獲批准，所以交易最終仍告吹。

根據收購守則規則31.1，要約人及要約人一致行動人士不得於10月10日起12個月內宣佈再對股份提出要約，惟獲執行人員同意則作別論。

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記者：李哲毅