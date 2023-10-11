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【以巴戰爭】以色列航空公司加開航班 接預備役軍人回國

環球社會熱點 11:02 2023/10/11

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以巴戰爭爆發，以色列航空（El Al）、以斯雷航空（Israir）和阿基亞以色列航空（Arkia）周二（10日）宣布，加開航班以讓更多預備役軍人從海外飛回以色列參戰。

【以巴戰爭】以軍準備地面進攻加沙 拜登斥哈馬斯「魔鬼」 【下一頁】

以色列政府周一（9日）宣布，破天荒首次徵召30萬名預備役軍人入伍，並警告巴勒斯坦飛地加沙地帶的居民撤離。

多間主要航空公司因戰爭取消往返以色列的航班，但以色列的航空公司則嘗試加開航班。

以斯雷航空將加開由塞浦路斯拉納卡（Larnaca）、希臘科孚島（Corfu）和格魯吉亞巴統（Batumi）至以色列的航班。

阿基亞以色列航空則加開由希臘雅典及摩洛哥馬拉喀什（Marrakesh）飛往特拉維夫（Tel Aviv）等地的航班。

【以巴戰爭】哈馬斯強調僅少數人知情 稱以軍「紙老虎」 【下一頁】

以色列航空則加開一班從雅典出發的航班。該公司未能為預備役軍人提供免費航班，但已盡力下調機票票價，會向從美國和泰國曼谷出發的預備役軍人分別收取900美元和650美元。至於從歐洲出發、飛行時間在4小時內的航班，收費則為300美元。

不過以色列航空指，公司外籍機組人員已被要求撤離以色列，而部分本地機組人員則被徵召入伍。公司在機組人手不足的情況下，會削減未來幾日的航班。

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責任編輯：鄭錦玲

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