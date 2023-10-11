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【以巴戰爭】至今已逾3600人喪生 以軍準備地面進攻加沙（第二版）

環球政治 17:34 2023/10/11

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以色列軍方宣布，準備升級針對巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的攻勢，揚言加沙地區（Gaza）將無法恢復原來狀況。美國總統拜登（Joe Biden）斥責，哈馬斯的周末突襲是「純粹魔鬼」舉動。

（第二版更新死亡人數）

【以巴戰爭】哈馬斯強調僅少數人知情 稱以軍「紙老虎」 【下一頁】

以色列防長加拉蘭特（Yoav Gallant）在加沙附近地區向以軍發表講話，指哈馬斯希望轉變加沙的願望將會實現，當地原有的狀況將不再復見。

加拉蘭特指以軍先以空軍進攻，隨後地面部隊將開展攻勢，強調以方自第2日已經控制加沙地區，攻勢只會愈來愈猛烈。

以軍指周二晚（10日）起徹夜轟炸加沙，擊中超過200個目標。加沙衛生部門指以軍攻擊導致最少900人死亡，4,600人受傷。以色列媒體亦報稱，周末哈馬斯突襲的死亡人數逾1,200。連同以軍聲稱周二境內發現的1,500名哈馬斯武裝分子屍體，戰爭至今死亡人數已經超過3,600人。

【以巴戰爭】美未發現直接涉事證據 伊朗與哈馬斯關係密切 【下一頁】

拜登周二就以色列遭遇恐襲發表講話，斥責哈馬斯的攻擊是「純粹魔鬼」，華府將為以國提供更多軍事援助，包括供應攔截導彈協助恢復「鐵穹」（Iron Dome）防禦系統。他亦呼籲以色列，回應哈馬斯攻擊時需遵守戰爭法。

拜登指美國已加強美軍在中東地區部署，展示更強大威嚇姿態。他更表明，任何國家或組織不要在此時希望利用局勢獲得好處。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）將前往以色列，展示美國堅定支持以國。

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責任編輯：吳漢培

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