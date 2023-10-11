▲ 【大行看法】摩根資管稱債息升至令人驚訝 仍建議輕度增持較長年期債券？

美國10年期債息上周急升至4.88厘的16年高位，摩根資產管理環球多資產策略師盛楠指出，孳息率已經升至令許多投資者驚訝的水平，但越來越多證據顯示經濟增長趨緩，孳息率和利率波動性回落的情境越來越充分，建議在今年第四季輕微超配較長年期（duration）固定收益組合。摩根資管指出，該行基本預期是美國經濟會維持韌性，但通脹和經濟增長仍將緩和，利率急升已令資產市場扭曲，這有利於利差交易（carry trade）、相對價值投資、選擇優秀經理和更加強調投資組合多元化，而不是大膽的方向性判斷。

在固定收益配置上，摩根資管認為，要將核心美國國債配合其他地區債券作多樣化持倉，尤其青睞英國國債和核心歐洲債券，即使其增長前景明顯不那麼強勁。該行也建議考慮澳洲債券，指出當地債券收益曲線未出現反轉，擁有債券的機會成本降低。

對股票保持中性態度 美日英股市各具潛力

摩根資管認為，隨著衰退風險減輕和加息周期暫停，利率波動性可能會下降，令信貸領域顯得具投資價值，該行看好高品質的投資，這不單代表看好投資級別優於高收益債券，也反映高利率對各行業影響不一，而信貸成為投資者提高投資組合啤打值（Beta，即對大市波幅的敏感度）的好工具，因它們比股票更能為投資者帶來收益回報。

在股票層面，摩根資管保持中性立場，即使近期股市回吐帶來更吸引入市位，但目前在資產類別內，會專注於增加相對價值持倉的機會。在區域上，該行認為日本有進一步重估潛力，美國有強勁的現金流生成能力，英國可以以較低的成本獲取高股息。

最後，摩根資管指，資產市場受高息環境而扭曲，相信在波動性下降的情況下通過信用收取利差，依靠美國和日本相對於歐洲和新興市場的良好盈利和現金流前景，以及將固定收益超配多樣化到增長較慢的地區，可以為當今不太確定的環境中建立一個具有韌性的投資組合。

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