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【日圓走勢】神準外匯主管瑞穗Garth Appelt：日圓明年初料貶值至155　每百日圓兌港元見5.03算

宏觀解讀 09:51 2023/10/11

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【日圓走勢】神準外匯主管瑞穗Garth Appelt：日圓明年初料貶值至155　每百日圓兌港元見5.03算

日圓匯價持續低，上季最準確預測日圓走勢的瑞穗美洲外匯主管Garth Appelt表示，日本央行堅定地採取超寬鬆貨幣政策，是導致曰圓邁向逾30年低位的關鍵，若日本央行堅持維持寬鬆政策，期日圓會於明年第一季，兌每美元貶值至155水平，每百日圓兌港元報5.03算。

「除非以聯儲局為首的主要央行改變目前緊縮的貨幣政策走向，導致美元走軟，否則難以阻擋日圓跌勢。」

日本央行難以估計聯儲局的做法

Garth Appelt稱，日本央行目前遇到的最大難題是找出聯儲局何時結束加息周期，但美國經濟增長較預期強勁，而且難以估計聯儲局的做法，對日本央行來說實屬不幸。

今年來日圓貶值近12%，跑輸十大工業國（G10）及大部分新興市場貨幣，10月以來日圓兌每美元一直於149左右徘徊，並一度觸及150水平的一年低位。

日圓今年餘下時間料徘徊148至152

Garth Appelt預期，日圓會繼續跌勢，並於今年餘下時間於148至152之間波動，因交易商估計美息會在更高水平維持更久，然後日圓於明年3月底前更會進一步貶值，於150至155之間上落。對上次一次日圓觸及155水平，要追溯至上世紀90年代中期。

除瑞穗外，高盛於8月曾預計，若日本官員維持鴿派，日圓於明年初或會跌見155。美銀亦估計日圓會於明年初觸及155的底部。據彭博資訊統計，市場預期未來6個月日圓中位數為140，意味潛在升幅約6%。

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編輯：陳韻妍

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