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【港股市況】恒大升逾22%　舜宇升逾12%　港股連彈五日，再升228點（不斷更新）

股市 16:12 2023/10/11

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港股市況不斷更新

港股連彈五日，大市再升逾200點，惟18000點關口得而復失。恒指高開292點，其後走勢反覆向好，午後曾升357點，高見18022點，恒指升228點，收報17893點，成交近888億元，科指升2%，報3952點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%，騰訊 （00700） 升0.9%，美團 （03690） 升逾3%，恒大 （03333） 升逾22%，舜宇 （02382） 升逾12%，中芯 （00981） 升逾6%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

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【分析】持有碧桂園債轉股　建滔集團幾時掟貨？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】阿里巴巴 （09988） 升逾1%，騰訊 （00700） 升0.9%，美團 （03690） 升逾3%，恒大 （03333） 升逾22%，舜宇 （02382） 升逾12%，中芯 （00981） 升逾6%，恒指升228點，收報17893點，成交近888億元，科指升2%，報3952點。

【16：00】恒指U盤前升274點，報17939點。

【15：54】【内房危機】潤地上月銷售按年減少13%　一文看清內房9月銷售數據（不斷更新）

【15：47】邁越科技 （02501） 首掛造好，尾市報1.57元，較招股價33%，一手賺780元。

【15：42】東方甄選 （01797） 尾市跌逾4%，低見35.5元。

【15：42】【中海油883】中海油已付13億美元債券　較原訂兌付日晚一周

【15：16】中芯國際 （00981） 升幅擴至近9%，高見21.45元。

【15：08】恒指尾市升約265點，報17930點，科指升2.2%，報3961點。

【14：50】 中芯國際 （00981） 抽升半成，高見20.8元。華虹半導體 （01347） 亦抽升5%，高見20.25元。

【14：41】新股邁越科技 （02501） 升幅擴大至兩成，報1.42元，一手賺480元。

【14：36】【金融峰會】香港再辦國際金融領袖投資峰會　多家美資大行舵手撐場、中資監管機構未現身？（附全名單）

【14：33】【保險銷售】安達人壽第三季本港新造保費按年增加39%　冀年底跨境客業務佔比升至15%

【14：32】恒大 （03333） 一度抽升三成，高見0.265元，最新升逾24%，恒大物業 （06666） 升逾5%，恒大汽車 （00708） 升逾16%。

【14：26】恒指午後曾升357點，高見18022點升穿今早高位，最新升勢再度回順，升250點，報17915點，科指升1.9%，報3947點。

【13：52】【恒大危機】恒大午後突然抽高、曾升逾3成　據報旗下恒大地產再被強制執行8.2億人幣

【13：41】中國恒大 （03333） 午後抽升28%，高見0.34元，成交2161萬元。

【13：24】美團 （03690） 午後升半成，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、小米 （01810） 升逾1%。

【13：21】東方甄選 （01797） 逆市跌2%，低見36.1元。

【13：14】李寧 （02331） 升逾6%，安踏 （02020） 升逾2%，特步 （01368） 升逾4%。

【13：11】大市午後走勢向上，最新升約300點，報17965點，科指升2.5%，報3969點。

【13：08】手機設備股造好，舜宇 （02382） 升逾13%，瑞聲 （02018） 升半成，高偉電子 （01415） 升逾8%，丘鈦 （01478） 升逾18%。

【13：05】【新股IPO】內地酒業股名品世家據報擬赴港上市　周二申請在新三板退市

【13：03】舜宇 （02382） 午後一度升15%，高見60.85元，最新升逾13%。

【13：00】港股午後初段升約246點，報17910點，科指升2%，報3953點。

【12：39】【國泰293】國泰航空：重建之路取非常好進展　今表決贖政府優先股前提決議

【12：00】恒生指數半日升254點，報17919點，成交459.5億元，科指升2.1%，報3956點。ATM升1%至4%，手機設備股造好，舜宇 （02382） 升一成，丘鈦 （01478） 升20%，生科股康希諾 （06185） 升逾9%，信達生物 （01801） 升6%，藥明生物 （02269） 升逾5%。

【11：49】丘鈦 （01478） 升幅擴大至逾21%，高見3.84元。

【11：31】內地股市半日向好，上證升0.2%，深證升0.7%，創業板指升1.2%。

【11：20】港股維持逾200點升幅，報17915點，升250點，科指升1.9%，報3949點。

【11：12】舜宇 （02382） 最新升9%，高見57.5元，暫為表現最好藍籌，中國宏橋 （01378） 逆市跌近2%，藍籌中表現最差。

【11：07】【影視股】IMAX中國插4.5%　私有化失敗、法院會議贊成票少過75%

【11：04】丘鈦 （01478） 短綫抽升，最新升逾12%，高見3.56元。

【10：56】中移動 （00941） 最新偏軟轉跌0.4%，中電信 （00728） 跌0.8%，聯通 （00762） 暫無升跌。

【10：44】內房股個別發展，中海外 （00688） 跌0.1%，潤地 （01109） 升逾1%，龍湖 （00960） 跌0.2%，恒大 （03333） 升近2%，融創 （01918） 跌近3%。

【10：33】友邦 （01299） 升3%，高見69.35元，滙豐 （00005） 升0.9%，中移動 （00941） 升0.3%，港交所 （00388） 升逾1%。

【10：17】康希諾生物 （06185） 升一成，高見26.3元，信達生物 （01801） 、藥明生物 （02269） 分別升逾7%。

【10：04】恒指最新升281點，報17946點，早段曾升347點高見18012點，科指升近2%，報3951點。

【10：00】耀高 （01796） 復牌，股價早段逆市挫逾22%，低見1.2元。耀高公布由黃后全資實益擁有的元豐創投作為要約人，以約1.66億元向承押人收購該集團75%股權，按例提出無條件強制性現金要約，每股要約價46.03仙，較停牌前報1.99元折讓約76.9%。

【09：56】手機設備股造好，其中舜宇 （02382） 最新升逾7%，瑞聲 （02018） 升逾2%，高偉電子 （01415） 升近7%，丘鈦 （01478） 升近3%。

【09：50】美團 （03690） 最新升近5%，騰訊 （00700） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%。

【09：49】【綠債2023】零售綠色債券4273早段高見100.45元　每手賺45元

【09：47】【內房危機】借錢予碧桂園淪「苦主」　建滔集團料16億未收款需錄減值、股價跌1%

【09：33】舜宇光學 （02382） 股價造好，早段升逾5%，高見56元。

【09：32】碧桂園服務 （06098） 股價反彈近2%，早段高見7.48元。

【物管股】碧桂園服務：李長江辭任執董、總裁等職務　轉任顧問

【09：31】海鑫集團 （01850） 昨尾市急瀉後，今早仍未止跌，股價最新跌兩成，破底低見0.63元。

【09：29】IMAX中國 （01970） 低開一成。IMAX中國公布，有關IMAX CORPORATION作為要約人以協議安排方式將該集團私有化及撤銷上市地位，由於計劃並未於法院會議上獲批准，故於股東特別大會上批准的特別決議案將不會生效。

【09：29】【新股IPO】邁越科技2501首掛開報1.23元　高招股價4.2%、一手賺100元

【09：22】阿里巴巴 （09988） 升逾2%，騰訊 （00700） 升近2%，美團 （03690） 升近3%，嗶哩嗶哩 （09626） 升逾5%，恒指高開292點，開報17956點，成交20億元，科指升2.2%，報3960點。

【09：14】期指開報18030點，升154點。

【09：09】恒指黑期升約272點，報17948點。

【07：52】【新股IPO】綠源2451以7.37元定價　超額認購6.7倍、一手中籤率80%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】十月稻田9676以15.8元定價　超額認購0.3倍、一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】德銀：地緣政治風險加劇通脹壓力或重演1970年代滯脹時期︱香港富裕階層平均33歲賺取「第一桶金」

【07：45】港股ADR收報17911點，升246點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報63.38元，較港收市價高1.18元或1.9%。騰訊 （00700） ADR折合報313.17元，較港收市價高4.97元或1.6%，阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.2元，較港收市價高1.8元或2.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】地緣危機降溫，伊朗最高精神領袖哈梅內伊否認伊朗參與哈馬斯對以色列突襲行動，戰爭衝突的範圍縮細 ；沙特表示正與地區和國際夥伴一起，全力防止加沙及鄰近地區的局勢升級。市場憂慮減，美股造好，道指升134點，報33739點；標指升22點，報4358點；納指升78點或0.58%，13562點。

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責任編輯︰梁浩碩

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