【恒指夜期+ADR】夜期收市升202點　美團ADR高港2%（不斷更新）

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中央滙金增持四大內銀，官方入市維穩訊號，加上美國債息下跌，刺激夜期最多升290點，高見18225點，收報18137點，升202點，美團ADR高港2%，阿里美股及騰訊ADR高港1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 118.33 +1.6% 騰訊ADR 314.09 +1.0% 滙豐ADR 63.87 +1.7% 阿里巴巴美股 85.82 +1.4%

北水再吸資逾13億 連續7個交易日錄淨流入 大手買美團沽中移動騰訊

北水連續7個交易日錄淨流入，但吸資額減少至13.3億元。近期由低位反彈逾1成的美團 （03690） 受資金追捧，全日吸資8.9億元，舜宇 （02382） 及港交所 （00388） 分別錄2.9及2.1億元；淨流出方面，中移動 （00941） 及騰訊 （00700） 分別錄3.1及2.5億元淨流出。

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恒大升逾22% 舜宇升逾12% 港股5連升 再漲228點

港股連彈五日，大市再升逾200點，惟18000點關口得而復失。恒指高開292點，其後走勢反覆向好，午後曾升357點，高見18022點，恒指升228點，收報17893點，成交近888億元，科指升2%，報3952點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%，騰訊 （00700） 升0.9%，美團 （03690） 升逾3%，恒大 （03333） 升逾22%，舜宇 （02382） 升逾12%，中芯 （00981） 升逾6%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 美團 116.50 +3.7 +38 - 友邦 68.80 +2.2 +28 371 阿里巴巴 84.60 +1.4 +19 21 銀娛 45.80 -0.8 -1 - 招行 32.00 -0.9 -1 5 中移動 64.75 -0.4 -2 9

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收報18137點，升202點

【22：40】夜期最多升290點，高見18225

【18：40】北水再吸資逾13億 連續7個交易日錄淨流入 大手買美團沽中移動騰訊 恒指夜期跌10點

【17：44】【保誠2378】保誠：拓展內地指定醫院名單 覆蓋醫院總數按年增近1倍至逾4200間

【17：34】【大行報告│659】里昂：香港已處於轉捩點 會展及免稅店成支撐新創建盈利支柱 升目標價5%

【17：14】【大行看法】滙豐研究：港企未來數月面臨更高發債成本 邊隻地產股最受加息影響？

【16：54】【以巴衝突】國泰航空：取消10月29日或之前返香港至特拉維夫的所有航班 強烈建議旅客全額退款（第三版）

【16：10】阿里巴巴 （09988） 升逾1%，騰訊 （00700） 升0.9%，美團 （03690） 升逾3%，恒大 （03333） 升逾22%，舜宇 （02382） 升逾12%，中芯 （00981） 升逾6%，恒指升228點，收報17893點，成交近888億元，科指升2%，報3952點。

【16：00】恒指U盤前升274點，報17939點。

【15：54】【内房危機】潤地上月銷售按年減少13% 一文看清內房9月銷售數據（不斷更新）

【15：47】邁越科技 （02501） 首掛造好，尾市報1.57元，較招股價33%，一手賺780元。

【15：42】東方甄選 （01797） 尾市跌逾4%，低見35.5元。

【15：42】【中海油883】中海油已付13億美元債券 較原訂兌付日晚一周

【15：16】中芯國際 （00981） 升幅擴至近9%，高見21.45元。

【15：08】恒指尾市升約265點，報17930點，科指升2.2%，報3961點。

【14：50】 中芯國際 （00981） 抽升半成，高見20.8元。華虹半導體 （01347） 亦抽升5%，高見20.25元。

【14：41】新股邁越科技 （02501） 升幅擴大至兩成，報1.42元，一手賺480元。

【14：36】【金融峰會】香港再辦國際金融領袖投資峰會 多家美資大行舵手撐場、中資監管機構未現身？（附全名單）

【14：33】【保險銷售】安達人壽第三季本港新造保費按年增加39% 冀年底跨境客業務佔比升至15%

【14：32】恒大 （03333） 一度抽升三成，高見0.265元，最新升逾24%，恒大物業 （06666） 升逾5%，恒大汽車 （00708） 升逾16%。

【14：26】恒指午後曾升357點，高見18022點升穿今早高位，最新升勢再度回順，升250點，報17915點，科指升1.9%，報3947點。

【13：52】【恒大危機】恒大午後突然抽高、曾升逾3成 據報旗下恒大地產再被強制執行8.2億人幣

【13：41】中國恒大 （03333） 午後抽升28%，高見0.34元，成交2161萬元。

【13：24】美團 （03690） 午後升半成，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、小米 （01810） 升逾1%。

【13：21】東方甄選 （01797） 逆市跌2%，低見36.1元。

【13：14】李寧 （02331） 升逾6%，安踏 （02020） 升逾2%，特步 （01368） 升逾4%。

【13：11】大市午後走勢向上，最新升約300點，報17965點，科指升2.5%，報3969點。

【13：08】手機設備股造好，舜宇 （02382） 升逾13%，瑞聲 （02018） 升半成，高偉電子 （01415） 升逾8%，丘鈦 （01478） 升逾18%。

【13：05】【新股IPO】內地酒業股名品世家據報擬赴港上市 周二申請在新三板退市

【13：03】舜宇 （02382） 午後一度升15%，高見60.85元，最新升逾13%。

【13：00】港股午後初段升約246點，報17910點，科指升2%，報3953點。

【12：39】【國泰293】國泰航空：重建之路取非常好進展 今表決贖政府優先股前提決議

【12：00】恒生指數半日升254點，報17919點，成交459.5億元，科指升2.1%，報3956點。ATM升1%至4%，手機設備股造好，舜宇 （02382） 升一成，丘鈦 （01478） 升20%，生科股康希諾 （06185） 升逾9%，信達生物 （01801） 升6%，藥明生物 （02269） 升逾5%。

【11：49】丘鈦 （01478） 升幅擴大至逾21%，高見3.84元。

【11：31】內地股市半日向好，上證升0.2%，深證升0.7%，創業板指升1.2%。

【11：20】港股維持逾200點升幅，報17915點，升250點，科指升1.9%，報3949點。

【11：12】舜宇 （02382） 最新升9%，高見57.5元，暫為表現最好藍籌，中國宏橋 （01378） 逆市跌近2%，藍籌中表現最差。

【11：07】【影視股】IMAX中國插4.5% 私有化失敗、法院會議贊成票少過75%

【11：04】丘鈦 （01478） 短綫抽升，最新升逾12%，高見3.56元。

【10：56】中移動 （00941） 最新偏軟轉跌0.4%，中電信 （00728） 跌0.8%，聯通 （00762） 暫無升跌。

【10：44】內房股個別發展，中海外 （00688） 跌0.1%，潤地 （01109） 升逾1%，龍湖 （00960） 跌0.2%，恒大 （03333） 升近2%，融創 （01918） 跌近3%。

【10：33】友邦 （01299） 升3%，高見69.35元，滙豐 （00005） 升0.9%，中移動 （00941） 升0.3%，港交所 （00388） 升逾1%。

【10：17】康希諾生物 （06185） 升一成，高見26.3元，信達生物 （01801） 、藥明生物 （02269） 分別升逾7%。

【10：04】恒指最新升281點，報17946點，早段曾升347點高見18012點，科指升近2%，報3951點。

【10：00】耀高 （01796） 復牌，股價早段逆市挫逾22%，低見1.2元。耀高公布由黃后全資實益擁有的元豐創投作為要約人，以約1.66億元向承押人收購該集團75%股權，按例提出無條件強制性現金要約，每股要約價46.03仙，較停牌前報1.99元折讓約76.9%。

【09：56】手機設備股造好，其中舜宇 （02382） 最新升逾7%，瑞聲 （02018） 升逾2%，高偉電子 （01415） 升近7%，丘鈦 （01478） 升近3%。

【09：50】美團 （03690） 最新升近5%，騰訊 （00700） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%。

【09：49】【綠債2023】零售綠色債券4273早段高見100.45元 每手賺45元

【09：47】【內房危機】借錢予碧桂園淪「苦主」 建滔集團料16億未收款需錄減值、股價跌1%

【09：33】舜宇光學 （02382） 股價造好，早段升逾5%，高見56元。

【09：32】碧桂園服務 （06098） 股價反彈近2%，早段高見7.48元。

【物管股】碧桂園服務：李長江辭任執董、總裁等職務 轉任顧問

【09：31】海鑫集團 （01850） 昨尾市急瀉後，今早仍未止跌，股價最新跌兩成，破底低見0.63元。

【09：29】IMAX中國 （01970） 低開一成。IMAX中國公布，有關IMAX CORPORATION作為要約人以協議安排方式將該集團私有化及撤銷上市地位，由於計劃並未於法院會議上獲批准，故於股東特別大會上批准的特別決議案將不會生效。

【09：29】【新股IPO】邁越科技2501首掛開報1.23元 高招股價4.2%、一手賺100元

【09：22】阿里巴巴 （09988） 升逾2%，騰訊 （00700） 升近2%，美團 （03690） 升近3%，嗶哩嗶哩 （09626） 升逾5%，恒指高開292點，開報17956點，成交20億元，科指升2.2%，報3960點。

【09：14】期指開報18030點，升154點。

【09：09】恒指黑期升約272點，報17948點。

【07：52】【新股IPO】綠源2451以7.37元定價 超額認購6.7倍、一手中籤率80%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】十月稻田9676以15.8元定價 超額認購0.3倍、一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】德銀：地緣政治風險加劇通脹壓力或重演1970年代滯脹時期︱香港富裕階層平均33歲賺取「第一桶金」

【07：45】港股ADR收報17911點，升246點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報63.38元，較港收市價高1.18元或1.9%。騰訊 （00700） ADR折合報313.17元，較港收市價高4.97元或1.6%，阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.2元，較港收市價高1.8元或2.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】地緣危機降溫，伊朗最高精神領袖哈梅內伊否認伊朗參與哈馬斯對以色列突襲行動，戰爭衝突的範圍縮細 ；沙特表示正與地區和國際夥伴一起，全力防止加沙及鄰近地區的局勢升級。市場憂慮減，美股造好，道指升134點，報33739點；標指升22點，報4358點；納指升78點或0.58%，13562點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市大高水316點 阿里美股高港2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩