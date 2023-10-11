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【Samsung】三星電子︰第三季度營業利潤按年跌78%　收入跌13%

股市 08:58 2023/10/11

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【Samsung】三星電子︰第三季度營業利潤按年跌78%　收入跌13%

三星電子Samsung（韓：05930）第三季度營業利潤2.4萬億韓圜，按年跌78%，期內銷售額67萬億韓圜，按年跌13%，連續第四個月下滑，反映行業持弱疲弱。三星電子將於本月稍後公布完整的第三季度財報。

面對電子產品需求疲軟和芯片庫存過剩，個人電腦和智能手機廠商等主要客戶不斷削減訂單，不管是三星，還是SK海力士和美光科技等規模較小的競爭對手，均艱難應對行業低迷時期。

不過，盡管較去年大幅下滑，三星第三季獲利仍高於第一季的6400億韓圜和第二季的6700億韓圜。由於記憶體芯片價格下跌及庫存價值大幅削減，三星第一季和第二季芯片業務分別虧損 4.58萬億和4.36萬億韓圜。

分析認為，第三季三星記憶體芯片業務的虧損可能會縮減至3萬億韓圜，因三星專注於利潤更高的高階芯片，例如用於人工智能的DRAM芯片，同時繼續削減舊芯片的產量。

另一方面，美國日前放寬三星、SK海力士出口芯片設備到中國工廠管制，大大緩解韓國半導體企業在中國運營和投資的不確定性。

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【芯片大戰】美國放寬三星、SK海力士出口芯片設備到中國工廠管制

責任編輯︰梁浩碩

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