【Adobe創意大會2023】瞄準「創意人」需求　Adobe再推3大新AIGC模型+過百項新功能

生成式AI技術近年滲透藝術創作界，智能創作時代的序幕正緩緩拉開。不少創作者藉著技術的協助，完成重複度高、機械式的工作，並且透過人工智能生成内容（AIGC）激發創意。日前宣布受惠生成式AI工具需求攀升、帶動營收表現的Adobe，固然絕不錯失良機，推出更多針對「創意人」需求、加入生成式AI技術的新工具，並於美國西岸時間周二（10日），在年度大會上公布。

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Adobe在美國西岸時間周二（10日）起，一連三日於洛杉磯舉行年度盛事Adobe Max創意大會。Adobe行政總裁Shantanu Narayen率先登場，並提到生成式AI的風潮，早已席捲各個行業。而Adobe在三月數碼體驗峰會Adobe Summit中首次宣布推出創意生成式AI模型集Firefly後，更看到創作者對於生成式AI工具的需求和熱愛。

Adobe數碼媒體事業總裁David Wadhwani在會上透露，自三月發布Firefly以來，用戶已經透過旗下各樣工具，生成了超過30億張圖像，其中僅在上個月，就產生了超過10億張圖像，他笑言：「用戶熱烈的反應讓我們相當驚訝！」Wadhwani補充，為了提升用戶體驗的質素，團隊在過去數月，一直積極研究和探討生成式AI在各方面應用的可能性。

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他在活動上宣布，本次針對不同的需求，帶來Firefly三大新AIGC模型，分別是以圖像為重點的「Firefly Image 2 Model」、專為Illustrator而設的「Firefly Vector Model」、以及可在Adobe Express採用的「Firefly Design Model」。

針對創作者痛點 研發一系列工具和方案

Adobe數碼媒體高級副總裁Ashley Still解釋，該企之所以會開發三大模型，主要是因從創作者用戶口中得知，他們總在面對各類型的挑戰，例如：缺乏新的構思、內容製作時間過長等情況，因此該企將針對相關痛點，研發一系列的工具和方案，讓創作者可透過生成式AI技術激發更多新的構思、表達想法和節省時間，加速創造力。

她逐一介紹，首先是3月推出的圖像模型Firefly的更新版本「Firefly Image 2 Model」，新版模型可產生更高品質的影像，例如用戶在Photoshop中，處理皮膚紋理、頭髮、手部和臉部特徵等細節，會更為逼真。同時，建基於Firefly Image 2 Model，Photoshop也加入「Generative Fill」填充功能，用戶只需要選取圖片範圍，並鍵入簡單指令，Photoshop就會自動生成圖片。

如藝術家Anna McNaught就示範在一張沙灘圖片上，在雜草上標記一個小框框，再輸入「Sand path」，Photoshop就會自動將該範圍變成沙徑。

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Anna McNaught坦言，生成式AI的誕生，讓她能更集中在藝術創作，解決了許多需要時間處理的問題。此外，生成式AI所產生的圖像，也能激發她更多不一樣的創意，「最重要是生成圖像後，我還可以自行作出調整，並不會埋沒我的創意。」

Adobe預告 擬將再推出三個新模型

至於Firefly Vector Model，主要是為Illustrator而設。而其運作也與用於創建圖像和照片的Firefly一樣，能夠從頭開始創建整個向量圖形（Vector）。值得一提的是，用戶同樣只需要輸入文字，都可以生成向量圖形，對於創作者而言，相當方便。

而Firefly Design Model則主要是為印刷品、社交貼文、線上廣告、影片等產生可自訂的模板，減輕創作者需要處理多渠道製作的負擔。不過，目前Firefly Design Model僅提供測試版，Adobe也未公布正式推出的時間表。

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最後，David Wadhwani表示，Adobe將會持續聚焦於發展生成式AI技術，並且預告在不久的將來，會帶來另外三個新Firefly模型，分別是：Firefly Audio Model、Firefly Video Model以及Firefly 3D Model。

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記者：曾曉汶 洛杉磯直擊報道

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