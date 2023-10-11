▲ 【新股IPO】綠源2451以7.37元定價 超額認購6.7倍、一手中籤率80%（附分配結果連結）

綠源集團控股 （02451） 公布招股結果。內地電動兩輪車供應商綠源以每股7.37元定價，為招股價6元至8元的中間以上範圍定價，集資淨額近7.1億元，每手500股，一手中籤率80%，抽4手（2000股）即可穩獲一手，綠源將於10月12日掛牌。【分配結果連結】

綠源於香港公開發售部分共錄得5104人認購，超額認購6.7倍，國際發售部分獲輕微超額認購，超購0.1倍。

所得款項淨額約30%用於其研發工作；30%用作加強銷售及分銷渠道，以及用於品牌及營銷活動以提升品牌知名度；30%用作加強產能；10%作營運資金及其他一般企業用途。

【新股IPO】綠源集團2451今日起招股 入場費約4040元

【新股IPO】十月稻田9676以15.8元定價 超額認購0.3倍、一手中籤率100%（附分配結果連結）

【新股IPO】蜜雪冰城據報明年赴港上市 集資78億元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩