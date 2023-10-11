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【新股IPO】十月稻田9676以15.8元定價　超額認購0.3倍、一手中籤率100%（附分配結果連結）

新股IPO 07:42 2023/10/11

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【新股IPO】十月稻田9676以15.8元定價　超額認購0.3倍、一手中籤率100%（附分配結果連結）

十月稻田 （09676） 公布招股結果。內地中高端糧食品牌十月稻田以每股15.36元定價，為招股價13元至15.8元的接近上限範圍定價，集資淨額7.2億元，一手中籤率100%，人人有份，十月稻田將於10月12日掛牌。【分配結果連結】

十月稻田於香港公開發售分共錄得1154人認購，超額認購0.3倍，國際發售部分超購近0.3倍。

所得款項淨額約35%用於增強與供應商的合作，並加強採購能力；30%用於產能擴建、現有產線升級、增加倉儲物流覆蓋地區以及為其業務擴張相關的生產活動提供資金；10%用於加深其渠道覆蓋並構建銷售生態體系；10%將用於提升品牌勢能；5%用於建設數字化中台體系；10%作營運資金及一般企業用途。

【新股IPO】十月稻田9676今日起招股　入場費約4788元

【新股IPO】綠源2451以7.37元定價　超額認購6.7倍、一手中籤率80%（附分配結果連結）

【新股IPO】蜜雪冰城據報明年赴港上市　集資78億元

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責任編輯︰梁浩碩

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港股 十月稻田（09676） IPO
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