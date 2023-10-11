【香港初創】港企魚菜共生水耕技術　冀拓中東及東盟市場

▲ Full Nature Farms創辨人樂梓健（右）稱，是夢想一步步帶領其創業之路。

80後樂梓健（Ray）為圓農夫夢，減薪創業成為「城市農夫」，成立Full Nature Farms。跟團隊研發「魚菜共生」自動化系統，透過AI、IoT技術及大數據分析調節環境，種植出食用花及微菜苗攻酒店及食肆。

該初創於Pre-A輪已獲相等於接近港幣3300萬元投資。近來計劃進軍東盟及中東大展拳腳，參加貿發展局的「香港秋季電子產品展」，期待展覽可吸引更多本地及海外買家，同時了解市場需要。

Ray大學時期主修商業，畢業後於設計業及製造業工作，但因對農耕有興趣，自2013年開始成為業餘農夫。「後來了解到有魚菜共生技術，跟朋友到美國三藩市學習，才知道可以商業化。

2019年，Ray跟兩位拍檔成立Full Nature Farms，主攻魚菜共生水耕技術種菜。魚菜共生是指在同一套系統中進行種植及養魚，利用魚兒產生的肥料，成為蔬菜提供養份，並透過控制溫度和濕度等，縮短和穩定蔬菜生長周期。

善用科技低成本種有機菜

Ray初期是從內地購買器材組裝，但產品不是度身訂造，未符合實際所需，所以聘請理大的工程團隊研發自動化技術，透過物聯網收集系統水位、水流、溫度、pH值、水中營養度等數據，並以AI作分析，同時有LED燈發出適合光譜助植物生長。

「自動化系統有不少好處，一是不需要人手長期監控，二是會主動提示，預防問題發生。若然數據反映水流漸少，可能是氣泵壞了，系統便會發出提示，提醒使用者去檢查。」。

創業初期主要為海外買家，有內地客戶每星期到港購入有機菜， 希望有助癌症情況改善。後來遇上疫情所有航班取消，正當Ray苦惱之際，有本地酒店主動聯絡，希望可以購入食用花及微菜苗，公司因而開拓新市場。他稱，因為所有系統均自行研發，加上直接跟廠房合作確保系統質素，種植成本大大降低，甚至可媲美內地菜的價格。

Full Nature Farms現時累計18位投資者，Ray 透露他們在Pre-A輪獲得430萬美元（約3500萬港元）投資。除本地客戶，他們亦積極開拓海外市場，如跟馬來西亞公司洽談技術轉移，更已經與中東沙特阿拉伯投資者簽訂合作備忘，計劃於當地開設魚菜共生室內農場，「因為當地只得入口菜，而且少之又少，價格比香港的高級超市的定價還要高。我們看到當中的機遇，會跟當地公司成立合資公司，以魚菜共生技術種植水耕沙律菜。」

他亦透露，公司正跟本地大學合作，研事魚兒身上的益菌對植物的生物反應，會否為植物帶來好處，冀可將成果應用於系統中。

編輯：梁巧恩